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    Пять человек получили ранения после атаки БПЛА в Белгородской области

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    Пять человек пострадали в результате атаки БПЛА в Белгородской области. Об этом 5 августа сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков.

    В селе Нежеголь мужчина и женщина получили баротравмы. Еще один местный житель ранен в поясницу. Всех троих госпитализировали в городскую больницу №2.

    На участке дороги Белгород – Шебекино – Волоконовка беспилотник ударил по грузовику. Мужчина, ехавший в нем, получил осколочные ранения головы, рук и ног. Пострадавшего доставили в Шебекинскую ЦРБ.

    «Также в районную больницу самостоятельно обратился мужчина, который получил баротравму во время обстрела города Шебекино сегодня утром. Медики оказывают обоим раненым всю необходимую помощь», – уточнил Гладков.

    После, обоих мужчин переведут в городскую больницу.

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    Повреждены «Газель», частный дом и линия электропередачи. Грузовик, атакованный на трассе, загорелся. Его потушили сотрудники МЧС. Оперативные службы работают с последствиями обстрелов.

    За минувшие сутки Белгородскую область атаковали 11 раз. Погибла одна местная жительница.

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