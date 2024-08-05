Пять человек получили ранения после атаки БПЛА в Белгородской области

Пять человек пострадали в результате атаки БПЛА в Белгородской области. Об этом 5 августа сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков.
В селе Нежеголь мужчина и женщина получили баротравмы. Еще один местный житель ранен в поясницу. Всех троих госпитализировали в городскую больницу №2.
На участке дороги Белгород – Шебекино – Волоконовка беспилотник ударил по грузовику. Мужчина, ехавший в нем, получил осколочные ранения головы, рук и ног. Пострадавшего доставили в Шебекинскую ЦРБ.
«Также в районную больницу самостоятельно обратился мужчина, который получил баротравму во время обстрела города Шебекино сегодня утром. Медики оказывают обоим раненым всю необходимую помощь», – уточнил Гладков.
После, обоих мужчин переведут в городскую больницу.
Повреждены «Газель», частный дом и линия электропередачи. Грузовик, атакованный на трассе, загорелся. Его потушили сотрудники МЧС. Оперативные службы работают с последствиями обстрелов.
За минувшие сутки Белгородскую область атаковали 11 раз. Погибла одна местная жительница.