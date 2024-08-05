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    Женщина ранена ночью в Шебекино. За сутки область атаковали 11 раз, есть жертва

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    Ночью 5 августа в результате удара по Шебекино, по предварительным данным, пострадала одна мирная жительница. У неё баротравма, её доставили в городскую больницу № 2 Белгорода. В трёх многоквартирных домах повреждено остекление и газовая труба, в одном дворе от прилёта снаряда вспыхнули четыре автомобиля, их быстро потушили пожарные. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.

    За минувшие сутки, по его словам, область была обстреляна 11 раз. Ранены пять человек, одна женщина в результате атаки БПЛА погибла.

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