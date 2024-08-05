Женщина ранена ночью в Шебекино. За сутки область атаковали 11 раз, есть жертва

Ночью 5 августа в результате удара по Шебекино, по предварительным данным, пострадала одна мирная жительница. У неё баротравма, её доставили в городскую больницу
За минувшие сутки, по его словам, область была обстреляна
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Ночью 5 августа в результате удара по Шебекино, по предварительным данным, пострадала одна мирная жительница. У неё баротравма, её доставили в городскую больницу
За минувшие сутки, по его словам, область была обстреляна
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