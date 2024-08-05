Женщина ранена ночью в Шебекино. За сутки область атаковали 11 раз, есть жертва

Ночью 5 августа в результате удара по Шебекино, по предварительным данным, пострадала одна мирная жительница. У неё баротравма, её доставили в городскую больницу № 2 Белгорода. В трёх многоквартирных домах повреждено остекление и газовая труба, в одном дворе от прилёта снаряда вспыхнули четыре автомобиля, их быстро потушили пожарные. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.

За минувшие сутки, по его словам, область была обстреляна 11 раз . Ранены пять человек, одна женщина в результате атаки БПЛА погибла.