    Сейчас

    +19˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +19˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 21

    1 м/с, с-в

    757мм

    89%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd85.7eur92.83

    Море, пляж и алименты. Петербуржец нашел почти 2 млн рублей, чтобы не потерять машину

    227
    обсудить

    Петербуржец выплатил долг по алиментам в 2 миллиона рублей, боясь потерять дорогую машину. Об этом 5 августа сообщило городское ГУ ФССП.

    Согласно решению суда 59-летний мужчина должен был ежемесячно выплачивать своей несовершеннолетней дочери алименты в размере 300 тысяч рулей. Сначала отец исправно выполнял свои обязанности, но вскоре перестал переводить деньги. Таким образом за полгода он накопил долг в 1,7 млн рублей.

    Во время рейда сотрудники ФССП обнаружили в городе припаркованный автомобиль Honda Pilot 2014 года выпуска, который, как оказалось, принадлежит должнику. Такая машина с пробегом сейчас оценивается примерно в 2,5 млн рублей.

    «При попытке связаться с неплательщиком выяснилось, что он отдыхает на море. Вместо себя он подключил к решению проблемы своего представителя, который объяснил сотрудникам органа принудительного исполнения, что в планы должника не входит потеря хорошего кроссовера и он готов перечислить деньги в пользу дочери», - уточняется в сообщении ведомства.

    Уже через четыре часа мужчина выплатил нужную сумму, после чего принудительные меры в отношении него были отменены.

    Ранее стало известно, что петербуржец накопил долг в 58 миллионов рублей, из которых 4 миллиона – штраф.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close