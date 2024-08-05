Море, пляж и алименты. Петербуржец нашел почти 2 млн рублей, чтобы не потерять машину

Петербуржец выплатил долг по алиментам в 2 миллиона рублей, боясь потерять дорогую машину. Об этом 5 августа сообщило городское ГУ ФССП.



Согласно решению суда 59-летний мужчина должен был ежемесячно выплачивать своей несовершеннолетней дочери алименты в размере 300 тысяч рулей. Сначала отец исправно выполнял свои обязанности, но вскоре перестал переводить деньги. Таким образом за полгода он накопил долг в 1,7 млн рублей.



Во время рейда сотрудники ФССП обнаружили в городе припаркованный автомобиль Honda Pilot 2014 года выпуска, который, как оказалось, принадлежит должнику. Такая машина с пробегом сейчас оценивается примерно в 2,5 млн рублей.

