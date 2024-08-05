Море, пляж и алименты. Петербуржец нашел почти 2 млн рублей, чтобы не потерять машину

Петербуржец выплатил долг по алиментам в 2 миллиона рублей, боясь потерять дорогую машину. Об этом 5 августа сообщило городское ГУ ФССП.
Согласно решению суда 59-летний мужчина должен был ежемесячно выплачивать своей несовершеннолетней дочери алименты в размере 300 тысяч рулей. Сначала отец исправно выполнял свои обязанности, но вскоре перестал переводить деньги. Таким образом за полгода он накопил долг в 1,7 млн рублей.
Во время рейда сотрудники ФССП обнаружили в городе припаркованный автомобиль Honda Pilot 2014 года выпуска, который, как оказалось, принадлежит должнику. Такая машина с пробегом сейчас оценивается примерно в 2,5 млн рублей.
«При попытке связаться с неплательщиком выяснилось, что он отдыхает на море. Вместо себя он подключил к решению проблемы своего представителя, который объяснил сотрудникам органа принудительного исполнения, что в планы должника не входит потеря хорошего кроссовера и он готов перечислить деньги в пользу дочери», - уточняется в сообщении ведомства.
Уже через четыре часа мужчина выплатил нужную сумму, после чего принудительные меры в отношении него были отменены.
Ранее стало известно, что петербуржец накопил долг в 58 миллионов рублей, из которых 4 миллиона – штраф.