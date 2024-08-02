Петербуржец заплатил государству 4 млн рублей из-за того, что долго не отдавал долг знакомому

Житель Петербурга взял взаймы крупную сумму и долго не отдавал. В итоге выплачивать пришлось не только долг, но и проценты, неустойку и штраф государству, и в общей сложности сумма выросла до 58 миллионов рублей.



В отношении петербуржца было возбуждено исполнительное производство о взыскании 54 миллионов рублей в пользу другого гражданина, у которого тот занял солидную сумму и не вернул, сообщает 2 августа УФССП по Петербургу. Районный суд постановил вернуть сумму займа с процентами и неустойкой. Однако должник решение не исполнял. Приставы ограничили его в праве выезда за границу, а также списывали деньги с его банковских счетов, но средств на них было недостаточно.