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    Петербуржец заплатил государству 4 млн рублей из-за того, что долго не отдавал долг знакомому

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    Житель Петербурга взял взаймы крупную сумму и долго не отдавал. В итоге выплачивать пришлось не только долг, но и проценты, неустойку и штраф государству, и в общей сложности сумма выросла до 58 миллионов рублей.

    В отношении петербуржца было возбуждено исполнительное производство о взыскании 54 миллионов рублей в пользу другого гражданина, у которого тот занял солидную сумму и не вернул, сообщает 2 августа УФССП по Петербургу. Районный суд постановил вернуть сумму займа с процентами и неустойкой. Однако должник решение не исполнял. Приставы ограничили его в праве выезда за границу, а также списывали деньги с его банковских счетов, но средств на них было недостаточно.

    Когда срок добровольного исполнения требований истек, к сумме прибавился еще и исполнительский сбор — 7 % от суммы задолженности, то есть 3,8 миллиона рублей. Уведомление об этом пришло в личный кабинет должника на «Госуслугах». Тот решил не усугублять и прямо через портал перевел сумму сбора на счет районного отдела. Деньги были перечислены в бюджет РФ.

    Основной же долг был погашен снова через суд. Взыскатель подал иск о банкротстве должника и в ходе судебного процесса получил свои деньги. На основании определения суда исполнительное производство было окончено, и все ограничительные меры с должника сняли.

    С начала 2024 года судебные приставы перечислили в бюджет РФ около 700 миллионов рублей исполнительского сбора, отмечают в ведомстве.

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