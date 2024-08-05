Чемпион ОИ-2024 с Филиппин получит пожизненный запас лапши, жареной курицы и бесплатную колоноскопию

Первый олимпийский чемпион по спортивной гимнастике с Филиппин Карлос Юло получил по-настоящему царские подарки на родине. 5 августа издание NBC Olympics сообщило, что спортсмена наградят пожизненным запасом бесплатной лапши, жареной курицы и печенья.



После 45 лет Юло сможет бесплатно пользоваться услугами гастроэнтеролога и проходить процедуру колоноскопии. Кроме этого, ему подарят дом, двухкомнатную квартиру, более 13 миллионов филиппинских песо наличными (более 19 миллионов рублей) и возможность бесплатно обедать во многих местных заведениях.