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    Чемпион ОИ-2024 с Филиппин получит пожизненный запас лапши, жареной курицы и бесплатную колоноскопию

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    Первый олимпийский чемпион по спортивной гимнастике с Филиппин Карлос Юло получил по-настоящему царские подарки на родине. 5 августа издание NBC Olympics сообщило, что спортсмена наградят пожизненным запасом бесплатной лапши, жареной курицы и печенья.

    После 45 лет Юло сможет бесплатно пользоваться услугами гастроэнтеролога и проходить процедуру колоноскопии. Кроме этого, ему подарят дом, двухкомнатную квартиру, более 13 миллионов филиппинских песо наличными (более 19 миллионов рублей) и возможность бесплатно обедать во многих местных заведениях.

    По данным издания, это жест признательности от государства и местных компаний за его победу на Олимпиаде-2024 в Париже, где Юло завоевал две золотые медали в вольных упражнениях и опорном прыжке. «Фонтанка» ознакомилась с ценами на колоноскопию в клиниках на Филиппинах. Стандартная процедура стоит от 10–12 тысяч местных песо. В российской валюте это более 14 тысяч рублей.

    Олимпийские игры начались 26 июля и будут проходить до 11 августа.

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