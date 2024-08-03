Месть, ветеран-афганец и сто тысяч долларов: «Коммерсантъ» рассказал подробности уголовного дела против сенатора Савельева

Сенатор Дмитрий Савельев, задержанный и арестованный накануне по делу об организации убийства, решил избавиться от своего делового партнера Сергея Ионова, бывшего председателя совета директоров и бывшего советника генерального директора ООО «Оптомониторинг», когда тот отбывал наказание в колонии. Об этом стало известно 3 августа из материала газеты «Коммерсантъ».

По данным «Ъ», Ионов был осужден на два с половиной года летом 2022-го. Он отбывал срок в колонии № 2 в Калужской области по делу о хищении 1,6 миллиона рублей, полученных в качестве командировочных, об использовании которых не смог отчитаться. В суде Ионов заявил, что компания задолжала ему 20,5 миллиона рублей, и тогда, по версии «Коммерсанта», Савельев решил отомстить экс-партнеру.

Сенатор обратился к знакомому ветерану-афганцу Юрию Нефедову, который попросил $100 000 за подготовку убийства. Сам Нефедов задействовал для поиска исполнителя убийства проживающего в Туле родственника по фамилии Дюков, пообещав ему половину от вышеуказанной суммы. В конце августа 2023-го Дюков попросил найти людей, которые были бы способны убить Ионова прямо в колонии, экс-оперуполномоченного ФСИН Пестунова, но тот, согласившись для виду, тут же обратился к правоохранителям. Начиная с этого этапа все разговоры Пестунова с Нефедовым и Дюковым записывались, а подготовка убийства растянулась на полгода.

Когда все детали были оговорены, оперативники инсценировали убийство, и Пестунов сообщил Нефедову об исполнении заказа, передав ему протокол установления факта смерти Ионова. Далее, как пишет «Коммерсантъ», 19 марта 2024-го Нефедов получил от Савельева через его помощницу $100 000, $45 000 из них он передал Пестунову (аванс в $5000 Нефедов передавал Дюкову, а тот — Пестунову в сентябре 2023 года). В тот же день Нефедов был задержан, а 21 марта арестован. Ему и Дюкову были предъявлены обвинения по части 1 статьи 30 и частям 4 и 5 статьи 33 и части 2 статьи 105 УК: подстрекательство к убийству и пособничество в приготовлении к этому преступлению.

Сам сенатор был лишен неприкосновенности по запросу генерального прокурора 2 августа. Его задержали на выходе с заседания в Совфеде. Басманный суд Москвы принял решение отправить его под стражу на два месяца.

Савельев — сенатор от Тульской области с октября 2016 года. Полномочиями его наделил губернатор Алексей Дюмин. Представляет в Совфеде исполнительный орган государственной власти Тульской области. С октября 2016 года по ноябрь 2023-го был членом Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам, а с ноября 2023-го — членом Комитета СФ по экономической политике.

