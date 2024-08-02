Суд в Москве арестовал сенатора Савельева по делу об организации убийства

Басманный суд Москвы вечером 2 августа принял решение отправить под стражу на два месяца сенатора Дмитрия Савельева. Ему предъявлено обвинение в организации убийства по найму.



О решении сообщает пресс-служба судов столицы. Сенатор определен под стражу до 2 октября.