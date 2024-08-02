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    Суд в Москве арестовал сенатора Савельева по делу об организации убийства

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    Басманный суд Москвы вечером 2 августа принял решение отправить под стражу на два месяца сенатора Дмитрия Савельева. Ему предъявлено обвинение в организации убийства по найму.

    О решении сообщает пресс-служба судов столицы. Сенатор определен под стражу до 2 октября.

    Фото: Суды общей юрисдикции города Москвы
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    Рассмотрение ходатайства об аресте Савельева проходило в закрытом режиме в связи с возможным нарушением тайны личной жизни и тайны следствия.

    Суды общей юрисдикции города Москвы

    Ранее сенатор был лишен неприкосновенности по запросу генерального прокурора. Его задержали на выходе с заседания в Совфеде.

    Савельев — сенатор от Тульской области с октября 2016 года. Полномочиями его наделил губернатор Алексей Дюмин. Представляет в Совфеде исполнительный орган государственной власти Тульской области. С октября 2016 года по ноябрь 2023-го был членом Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам, а с ноября 2023-го — членом Комитета СФ по экономической политике.

    «Фонтанка» подробно рассказала о персоне сенатора в отдельном материале и о том, что ему вменяется.

    Фото: Суды общей юрисдикции города Москвы

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