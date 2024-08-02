Суд в Москве арестовал сенатора Савельева по делу об организации убийства

Басманный суд Москвы вечером 2 августа принял решение отправить под стражу на два месяца сенатора Дмитрия Савельева. Ему предъявлено обвинение в организации убийства по найму.
О решении сообщает пресс-служба судов столицы. Сенатор определен под стражу до 2 октября.
Рассмотрение ходатайства об аресте Савельева проходило в закрытом режиме в связи с возможным нарушением тайны личной жизни и тайны следствия.
Суды общей юрисдикции города Москвы
Ранее сенатор был лишен неприкосновенности по запросу генерального прокурора. Его задержали на выходе с заседания в Совфеде.
Савельев — сенатор от Тульской области с октября 2016 года. Полномочиями его наделил губернатор Алексей Дюмин. Представляет в Совфеде исполнительный орган государственной власти Тульской области. С октября 2016 года по ноябрь 2023-го был членом Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам, а с ноября 2023-го — членом Комитета СФ по экономической политике.
«Фонтанка» подробно рассказала о персоне сенатора в отдельном материале и о том, что ему вменяется.