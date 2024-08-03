Поисково-спасательная операция на месте обрушения жилого дома в Нижнем Тагиле завершена. Она шла круглосуточно более 2 суток

Поисково-спасательная операция на месте обрушения жилого многоэтажного дома в Нижнем Тагиле Свердловской области завершена. Об этом сообщает утром 3 августа Министерство чрезвычайных ситуаций.
МЧС Росии
Ведомство приводит итоговую статистику завершившейся операции: из-под завалов спасли 15 человек, в том числе семь детей. Погибли 10 человек, из них пять детей. В пункты временного размещения отправлен 21 человек, включая четырех детей. Еще 171 человек, из которых 31 — ребенок, находятся у родственников. Психологи МЧС оказали помощь 24 раза, на «горячую линию» поступило 88 обращений.
На месте работали более 550 специалистов и 74 единицы техники, задействованы 9 кинологических расчетов, с места происшествия вывезли почти 2 500 тонн обломков строительных конструкций и мусора.
Всего при частичном обрушении здания пострадали 26 человек.
В Нижнем Тагиле суббота, 3 августа, объявлена днем траура по погибшим.
Напомним, днем 1 августа в пятиэтажном жилом доме в Нижнем Тагиле произошел взрыв газа. Обрушились два подъезда. Пожара, к счастью, не произошло. Жильцов пострадавшего дома и соседних эвакуировали, организован пункт временного размещения в гостинице. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.