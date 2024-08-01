В Анкару летят два самолета Управделами президента России и борт ВВС США с авиабазы НАТО в Германии

Ту-204–300 с бортовым номером RA-64059 (номер рейса — RSD939) специального летного отряда «Россия», используемого Управделами президента, вылетел 1 августа из Москвы в Анкару. Об этом свидетельствуют данные сервиса Flightradar24.

С другой стороны, военно-транспортный самолет Lockheed C-130J-30 Super Hercules (номер рейса — HKY767) ВВС США вылетел в Турцию с авиабазы НАТО Рамштайн в Германии. Вместе с ним в том же направлении движется американский коммерческий джет Dassault Falcon 7X из Осло.

Примерное время прибытия российского борта в Анкару — 15:48 по Москве. Расчетное время прибытия джета из Осло в Турцию — 15:57 по Москве.

