В Анкару летят два самолета Управделами президента России и борт ВВС США с авиабазы НАТО в Германии

Ту-204–300 с бортовым номером RA-64059 (номер рейса — RSD939) специального летного отряда «Россия», используемого Управделами президента, вылетел 1 августа из Москвы в Анкару. Об этом свидетельствуют данные сервиса Flightradar24.
С другой стороны, военно-транспортный самолет Lockheed C-130J-30 Super Hercules (номер рейса — HKY767) ВВС США вылетел в Турцию с авиабазы НАТО Рамштайн в Германии. Вместе с ним в том же направлении движется американский коммерческий джет Dassault Falcon 7X из Осло.
Примерное время прибытия российского борта в Анкару — 15:48 по Москве. Расчетное время прибытия джета из Осло в Турцию — 15:57 по Москве.
Ранее канал N1 сообщал, что международный обмен заключенными может состояться сегодня в ближайшие часы.
Тем временем самолет Aн-148–100E с бортовым номером RA-61727 приземлился в четверг утром в Калининграде на фоне слухов о готовящемся международном обмене заключенными между Россией, Белоруссией, Германией и США. Ранее борт уже использовали при обмене россиянина Виктора Бута на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер. По данным Flightradar24 на 13:30, самолет вылетел из Калининграда и приземлился в районе Мурманска. В процессе полета он был самым отслеживаемым на сайте сервиса.
Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил, что администрация президента не комментирует слухи об обмене заключенными между Россией и странами Запада. Подробнее о том, кого и на кого могут обменять, читайте здесь.