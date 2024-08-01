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    В Анкару летят два самолета Управделами президента России и борт ВВС США с авиабазы НАТО в Германии

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    Ту-204–300 с бортовым номером RA-64059 (номер рейса — RSD939) специального летного отряда «Россия», используемого Управделами президента, вылетел 1 августа из Москвы в Анкару. Об этом свидетельствуют данные сервиса Flightradar24.

    С другой стороны, военно-транспортный самолет Lockheed C-130J-30 Super Hercules (номер рейса — HKY767) ВВС США вылетел в Турцию с авиабазы НАТО Рамштайн в Германии. Вместе с ним в том же направлении движется американский коммерческий джет Dassault Falcon 7X из Осло.

    Примерное время прибытия российского борта в Анкару — 15:48 по Москве. Расчетное время прибытия джета из Осло в Турцию — 15:57 по Москве.

    Ранее канал N1 сообщал, что международный обмен заключенными может состояться сегодня в ближайшие часы.

    Тем временем самолет Aн-148–100E с бортовым номером RA-61727 приземлился в четверг утром в Калининграде на фоне слухов о готовящемся международном обмене заключенными между Россией, Белоруссией, Германией и США. Ранее борт уже использовали при обмене россиянина Виктора Бута на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер. По данным Flightradar24 на 13:30, самолет вылетел из Калининграда и приземлился в районе Мурманска. В процессе полета он был самым отслеживаемым на сайте сервиса.

    Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил, что администрация президента не комментирует слухи об обмене заключенными между Россией и странами Запада. Подробнее о том, кого и на кого могут обменять, читайте здесь.

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