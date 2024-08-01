В Калининграде приземлился самолет, который использовали при обмене заключенными РФ и США

Самолет Aн-148–100E с бортовым номером RA-61727 приземлился в Калининграде 1 августа на фоне слухов о готовящемся международном обмене заключенными между Россией, Белоруссией, Германией и США. Ранее борт уже использовали при обмене россиянина Виктора Бута на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер.



Согласно данным сайта Flightradar24, воздушное судно вылетело утром в 6:11 из московского аэропорта Внуково и приземлилось в Калининграде примерно в 8:40. Отмечается, что во время полета самолет Aн-148–100E оказался самым отслеживаемым на портале.