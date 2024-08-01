В Калининграде приземлился самолет, который использовали при обмене заключенными РФ и США

Самолет Aн-148–100E с бортовым номером RA-61727 приземлился в Калининграде 1 августа на фоне слухов о готовящемся международном обмене заключенными между Россией, Белоруссией, Германией и США. Ранее борт уже использовали при обмене россиянина Виктора Бута на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер.
Согласно данным сайта Flightradar24, воздушное судно вылетело утром в 6:11 из московского аэропорта Внуково и приземлилось в Калининграде примерно в 8:40. Отмечается, что во время полета самолет Aн-148–100E оказался самым отслеживаемым на портале.
Слухи о предполагаемом масштабном международном обмене заключенными начали появляться с 30 июля. Сообщалось, что данные о нескольких российских заключенных исчезли из базы тюремной системы США, в том числе сведения об Александре Виннике, которого в США обвиняют в отмывании денег через биржу криптовалют BTC-E. Предполагалось, что россиянин может участвовать в обмене заключенными, но защитник мужчины отказался комментировать эти слухи. В четверг, 1 августа, мать Александра Винника рассказала РИА Новости, что ее сын до сих пор находится в тюрьме в США и работает в прачечной.
Среди других россиян, данные которых пропали из электронной базы американского пенитенциарного ведомства, оказались Максим Марченко, Вадим Конощенок и Владислав Клюшин.
Ранее «Фонтанка» писала, что минимум шестеро осужденных по делам о дискредитации армии, военных фейках, госизмене и руководстве экстремистским сообществом пропали из мест лишения свободы, в которых содержались. Речь шла о художнице Саше Скочиленко, политике Илье Яшине*, Лилии Чанышевой (внесена Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов), Ксении Фадеевой (внесена Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов), Олеге Орлове* и 19-летнем Кевине Лике. Кроме того, пропала связь с осужденным в РФ Полом Уиланом.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Кремль не комментирует слухи об обмене заключенными между Россией и странами Запада. Подробнее о том, кого и на кого могут обменять, читайте здесь.
* Признаны иностранными агентами