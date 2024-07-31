От Рудольфа Абеля до Виктора Бута. История обмена: как Россия менялась заключенными и шпионами с другими странами

Фото: ЦОС ФСБ РФ/ТАСС Поделиться Поделиться





Слухи о том, что готовится масштабный обмен заключенными между Россией и США, появились еще 30 июля. Осужденные по делам о военных фейках, дискредитации армии, руководстве экстремистским сообществом и госизмене пропали из мест лишения свободы. В их числе — художница Саша Скочиленко, политик Илья Яшин* и политик и публицист Кара-Мурза*. «Фонтанка» рассказывает историю того, как в СССР и в современной России проходил обмен заключенными и обвиняемыми в шпионаже.



Как и кого менял Советский Союз Одно из первых громких дел — обмен Рудольфа Абеля на американского летчика Фрэнсиса Гэрри Пауэрса в 1962 году. Абель (настоящее имя — Вильям Фишер) с 1948 года находился в Нью-Йорке как разведчик-нелегал. В 1957 году его арестовали — американский суд приговорил советского разведчика к 32 годам тюрьмы за шпионаж. Пауэрса сбили над Уралом во время разведывательного полета в мае 1960-го. Его приговорили к десяти годам тюрьмы. Тогда обмен прошел на мосту «Глиникер-брюкке» — после Второй мировой и до объединения Германии посередине моста проходила граница между Западным Берлином и ГДР. В СМИ его прозвали «шпионским мостом» — по крайней мере четырежды на нем состоялся обмен осужденными за шпионаж. В 1964 году — советского разведчика Конона Молодого (осужден на 25 лет в 1961 году) обменяли на сотрудника британской MI-6 Гревилла Винна (осужден на 8 лет в 1962 году). В 1985 — один из самых массовых обменов: 23 арестованных агентов ЦРУ на четырех советских разведчиков.

Сцена обмена агентами на Глиникском мосту отражена в советском художественном фильме «Мертвый сезон» (1968 год).

В феврале 1986 года на том же месте состоялся обмен между СССР и США, в котором участвовали девять человек. В обмен на супругов из чехословацкой разведки Карла и Ханну Кёхер, поляка Ежи Качмарека, советского разведчика Евгения Землякова и немца Детлефа Шарфенорта отпустили четырех человек, которые, по версии обвинения, сотрудничали с американской разведкой. В их числе — диссидент Натан Щаранский, обвиняемый в измене Родине и шпионаже.



Еще один громкий обмен прошел в 1963 году. Американского священника Вальтера Чишека арестовали еще в 1941-м и приговорили к 15 годам исправительных работ за шпионаж. С 1955 года он жил в Норильске без права выезда, пока его не обменяли на двух советских агентов: бывшего работника секретариата ООН Ивана Егорова и его жену Александру, арестованных в США. В 1969 году арестованного в ЮАР советского нелегала Юрия Логинова обменяли на 11 агентов западногерманской разведки. В том же году советских разведчиков Морриса и Леонтину Терезу Коэн (псевдонимы — Питер и Хелен Крогер) обменяли на агента британских спецслужб Джералда Брука. В 1979 года пятерых диссидентов — Эдуарда Кузнецова, Марка Дымшица, Александра Гинзбурга, Валентина Мороза, Георгия Винса отправили в США в обмен на советских разведчиков — Валдика Энгера и Рудольфа Черняева. Они работали в Штатах под прикрытием сотрудников секретариата ООН. Их задержали в мае 1978 года при попытке выемки секретных документов из тайника и приговорили к 50 годам лишения свободы.

Накануне встречи Михаила Горбачева и Рональда Рейгана в Рейкьявике в 1986 году основателя Московской Хельсинкской группы Юрия Орлова и главу московского корпункта журнала U.S. News and World Report Николаса Данилоффа выдали в обмен на сотрудника ООН Геннадия Захарова, не имевшего дипломатического иммунитета и обвиненного в шпионаже. Аэропорт Вены, 2010 год Крупнейший со времен холодной войны обмен произошел в аэропорту Вены в 2010 году. Тогда в июне в США были задержаны десять, как утверждалось, российских разведчиков-нелегалов: Анна Чапман, Ричард и Синтия Мерфи, Хуан Ласаро и Викки Пелаэс, Майкл Зотолли и Патрисия Миллз, Михаил Семенко, Дональд Хэтфилд и Трейси Фоли.

Их обменяли на четверых заключенных, отбывавших наказание в России. Среди них — ученый Игорь Сутягин, осужденный за выдачу госсекретов, полковник разведки Сергей Скрипаль, который в течение почти 10 лет передавал спецслужбам Великобритании секретные данные; экс-замглавы службы безопасности телекомпании «НТВ Плюс» Геннадий Василенко, осужденный за незаконное хранение оружия, попытку изготовления взрывного устройства и сопротивление сотрудникам милиции, и бывший полковник Службы внешней разведки Александр Запорожский, осужденный на 18 лет за шпионаж в пользу США.

Россия-Эстония, 2015 год В 2015 году Эстон Кохвер, осужденный в России на 15 лет за шпионаж, был передан Эстонии на пограничном КПП «Куничина гора» в Псковской области в обмен на Алексея Дрессена, отбывавшего наказание за передачу секретных сведений ФСБ. Его признали виновным в госизмене в 2012 году. Кохвера задержали в сентябре 2014 года в Псковской области с техникой для скрытой записи, пистолетом и 5 тысячами евро на руках. Тогда российские спецслужбы утверждали, что пресекли агентурную операцию департамента полиции безопасности МВД Эстонии. Эстонские власти — что Кохвера похитили на границе и доставили в Россию. 2018 и 2019 годы В феврале 2018 года Таллин и Москва произвели обмен осужденными за шпионаж — на Родину вернулись гражданин России Артем Зинченко и гражданин Эстонии Райво Суси. В мае 2017 года Артем Зинченко был признан Харьюским уездным судом виновным в тайной прослушке, его приговорили к пяти годам лишения свободы. Эстонский бизнесмен Райво Суси в декабре 2017 года был признан российским судом виновным в шпионаже и приговорен к 12 годам лишения свободы. Обмен прошел на пограничном переходе Койдула около 10 утра.

В 2019 году Россия, Литва и Норвегия обменялись гражданами, осужденными за шпионаж: на свободу вышли россияне Николай Филипченко и Сергей Моисеенко, литовцы Евгениюс Матайтис и Аристидас Тамошайтис и норвежец Фруде Берг. По версии литовской разведки, Филипченко пытался завербовать офицеров из министерства обороны страны, чтобы те установили подслушивающие устройства в кабинете и резиденции президента Литвы. Моисеенко обвинялся в том, что завербовал офицера авиационной базы ВВС Литвы, чтобы получать информацию о миссии воздушной полиции НАТО и операциях в Афганистане.

Тогда «Ведомости» писали о том, что это первый случай, когда на практике между Москвой, Вильнюсом и Осло был задействован механизм трехстороннего согласования процедуры освобождения граждан, оказавшихся приговоренными к длительным срокам заключения по тяжкой статье. Переговоры велись больше года.

Обмен Виктора Бута на американскую баскетболистку В декабре 2022 года аэропорту Абу-Даби американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, осужденную в России за наркотики, обменяли на россиянина Виктора Бута. В 2012 году в США ему дали 25 лет тюрьмы за «контрабанду оружия и поддержку терроризма». Бут находился в заключении в США почти 15 лет. Его арестовали в Таиланде по запросу Вашингтона в 2008 году. Задержали Бута после его разговора с сотрудниками управления по борьбе с наркотиками США, которые выдавали себя за боевиков Революционных вооруженных сил Колумбии (FARC) и якобы хотели купить у него ракеты класса «земля — воздух». Тогда МИД РФ называл приговор Буту необоснованным и ангажированным, а его экстрадицию из Таиланда — незаконной. Прибывшую рейсом из Нью-Йорка Бриттни Грайнер в феврале 2022 года задержали в аэропорту Шереметьево в Москве. В ходе досмотра в ручной клади американки нашли вейпы с жидкостью со специфическим запахом весом чуть менее грамма. Экспертиза впоследствии установила, что это гашишное масло. Грайнер приговорили к девяти годам колонии и штрафу в 1 миллион рублей.

Уже в апреле 2022 года состоялся еще один обмен — американского студента Тревора Рида на российского лётчика Ярошенко. Тревор Рид — студент из США, осуждённый в РФ за нападение на полицейских летом 2019 года. Бывший российский лётчик Константин Ярошенко, в свою очередь, был заключён в американскую тюрьму по решению местного суда в 2011 году. Ему вменили участие в сговоре с целью контрабанды наркотиков и осудили на 20 лет. Кого собрались менять сейчас

Словенское медиа N1Info со ссылкой на свои источники утверждает, что в «ближайшие часы», 31 июля или 1 августа, может состояться обмен заключенными между Россией, Республикой Беларусь, США и Германией.

Так, с российской стороны пропала связь со следующими заключенными:



Владимир Кара-Мурза* — политик и публицист, осужден на 25 лет по делу о госизмене;

Илья Яшин* — бывший муниципальный депутат, осужден на 8,5 лет по делу о фейках о российской армии;



Кевин Лик — осужден за госизмену;

Ксения Фадеева** — соратница Алексея Навального**, осуждена на 9 лет по делу об организации экстремистского сообщества:

Лилия Чанышева** — соратница Алексея Навального**, осуждена на 7,5 лет по делу об организации экстремистского сообщества;

Мария Пономаренко — журналист, осуждена на шесть лет по делу о распространении фейков про действия ВС РФ;

Олег Орлов* — осужден на два с половиной года за дискредитацию российской армии;

Пол Уилан — гражданин США, осужден на 16 лет по делу о шпионаже;

Саша Скочиленко — художница, осуждена на семь лет по делу о фейках о российской армии;

Эван Гершкович — журналист WSJ, осужден на 16 лет по делу о шпионаже.

В то же время из базы данных Федерального бюро тюрем исчезли данные о нескольких гражданах России, отбывающих тюремное наказание в США:



Александр Винник — осужден за участие в управлении биржей криптовалют BTC-e, которая якобы использовалась для перевода, легализации и хранения доходов от хакерских атак, коррупции и торговли наркотиками;

Максиме Марченко — обвиняется в в незаконной закупке американской микроэлектроники двойного и военного назначения для российских покупателей;

Вадим Конощенок — обвиняется в незаконной закупке электроники для ВПК РФ;

Владислав Клюшин — осужден за инсайдерскую торговле ценными бумагами на основе похищенной и непубличной информации с участием нескольких сообщников.

Кроме того, в числе тех, кто может быть обменен со стороны Запада: Вадим Красиков. В декабре 2021 году россиянина приговорили к пожизненному заключению за убийство гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили в Берлине. Отмечается, что мужчина якобы выполнял «государственный приказ на убийство на немецкой земле». В этом году Владимир Путин, говоря об обмене заключенными, упомянул человека, который из патриотических чувств «ликвидировал бандита в одной из европейских столиц» (Хангошвили участвовал в боевых действиях на стороне чеченских боевиков в 2000–2004 годах). При этом президент России не назвал имени, но допускал возможность его обмена на Эвана Гершковича. Предполагалось, что речь шла о Красикове.



Владимир Дунаев. В начале 2024 года американский суд приговорил россиянина к 5 годам и 4 месяцам заключения. Его обвинили по делу о кибермошенничестве. По данным следственных органов США, Дунаев был причастен к созданию и распространению вредоносной программы Trickbot. Прокуратура штата Огайо считает, что действия гражданина РФ повлекли за собой значительный ущерб и финансовые потери для США. Предполагается, что Владимир также может участвовать в сделке между Россией, Германией, США и Белоруссией.

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что администрация президента не комментирует слухи об обмене заключенными между Россией и странами Запада.



От Белоруссии могут обменять помилованного Александром Лукашенко гражданина ФРГ Рико Кригера. От Словении — Артёма и Анну Дульцевых, которые выдавали себя за граждан Аргентины под именами Людвиг Гиш и Мария Роза Майер Мунос.



* признаны иностранными агентами

**внесены Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов

