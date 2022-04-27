В МИД РФ сообщили об обмене американского студента Тревора Рида на российского лётчика Ярошенко

Состоялся обмен ранее осуждённого в России гражданина США Тревора Рауди Рида на российского гражданина Константина Ярошенко, который американским судом в 2010 году был приговорён к 20 годам лишения свободы. Об этом в среду, 27 апреля, сообщил официальный телеграм-канал МИД РФ.



Как уточнила официальный представитель главного внешнеполитического ведомства РФ Мария Захарова, обмен состоялся «в результате длительного переговорного процесса».



Тревор Рид — студент из США, осуждённый в РФ за нападение на полицейских летом 2019 года. Согласно фабуле дела, 16 августа 2019-го в полицию поступило сообщение о том, что мужчина ругается с несколькими женщинами на Ленинградском шоссе в Москве. Прибывший на место экипаж ППС попытался его успокоить, однако тот оказал силовикам сопротивление. Уже по пути в отдел в служебном автомобиле он напал на полицейских: порвал обмундирование водителю и ударил его коллегу. Суд приговорил Рида к девяти годам колонии.

