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    В МИД РФ сообщили об обмене американского студента Тревора Рида на российского лётчика Ярошенко

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    17 комментариев

    Состоялся обмен ранее осуждённого в России гражданина США Тревора Рауди Рида на российского гражданина Константина Ярошенко, который американским судом в 2010 году был приговорён к 20 годам лишения свободы. Об этом в среду, 27 апреля, сообщил официальный телеграм-канал МИД РФ.

    Как уточнила официальный представитель главного внешнеполитического ведомства РФ Мария Захарова, обмен состоялся «в результате длительного переговорного процесса».

    Тревор Рид — студент из США, осуждённый в РФ за нападение на полицейских летом 2019 года. Согласно фабуле дела, 16 августа 2019-го в полицию поступило сообщение о том, что мужчина ругается с несколькими женщинами на Ленинградском шоссе в Москве. Прибывший на место экипаж ППС попытался его успокоить, однако тот оказал силовикам сопротивление. Уже по пути в отдел в служебном автомобиле он напал на полицейских: порвал обмундирование водителю и ударил его коллегу. Суд приговорил Рида к девяти годам колонии.

    Бывший российский лётчик Константин Ярошенко, в свою очередь, был заключён в американскую тюрьму по решению местного суда в 2011 году. Ему вменили участие в сговоре с целью контрабанды наркотиков и осудили на 20 лет. В США он был доставлен из Либерии, там его арестовали 28 мая 2010 года.

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    Комментарии (17)

    blackcatwhitecat
    ну и зачем нам этот перевозчик наркоты нужен, какую пользу принесет? посидел бы лучше в американской тюрьме
    Dmitry Antonov
    "Уже по пути в отдел в служебном автомобиле он напал на полицейских: порвал обмундирование водителю и ударил его коллегу".
    Ага, догадался это сделать без свидетелей и получил 9-ть лет.
    260975201
    А что это сейчас то, что происходит?
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