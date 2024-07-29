Втискиваются с трех сторон. Ремонт на Садовой окрасил в бордовый ближайшие улицы

«Фонтанка.ру»
В центре Петербурга днем 29 июля случился транспортный коллапс в районе площади Искусств. Причина этого — перекрытие Садовой улицы, там начался ремонт путей.
Движение транспорта на площади Искусств буквально парализовано, сообщают «Фонтанке» читатели. «Люди массово поворачивают с Инженерной улицы налево против кругового хода движения, из-за чего затруднен съезд на Михайловскую улицу. Никаких служб на месте нет», — рассказывает читательница Кристина.
В итоге потоки машин пытаются втиснуться с площади на Михайловскую улицу с двух сторон, и при этом водителям надо еще разъехаться с теми, кто едет навстречу с Невского. По данным «Яндекс.Пробок», плотные пробки скопились на площади Искусств, Инженерной, Итальянской и Михайловской улицах, набережной канала Грибоедова. Затруднено движение и по Невскому проспекту рядом.
Напомним, что с 29 июля и до 27 августа из-за ремонта трамвайных путей закрыт участок Садовой улицы от Невского проспекта до Инженерной улицы, включая перекрестки с Инженерной и Итальянской. На Садовой между зоной ремонта и Мойкой тоже наблюдается затор в обе стороны.