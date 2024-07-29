    Сейчас

    +27˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +27˚C

    Переменная облачность, Без осадков

    Ощущается как 28

    2 м/с, с-в

    752мм

    50%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd85.57eur93.26

    Втискиваются с трех сторон. Ремонт на Садовой окрасил в бордовый ближайшие улицы

    2904
    5 комментариев

    «Фонтанка.ру»

    В центре Петербурга днем 29 июля случился транспортный коллапс в районе площади Искусств. Причина этого — перекрытие Садовой улицы, там начался ремонт путей.

    Движение транспорта на площади Искусств буквально парализовано, сообщают «Фонтанке» читатели. «Люди массово поворачивают с Инженерной улицы налево против кругового хода движения, из-за чего затруднен съезд на Михайловскую улицу. Никаких служб на месте нет», — рассказывает читательница Кристина.

    Фото: «Фонтанка.ру»
    ПоделитьсяПоделиться

    В итоге потоки машин пытаются втиснуться с площади на Михайловскую улицу с двух сторон, и при этом водителям надо еще разъехаться с теми, кто едет навстречу с Невского. По данным «Яндекс.Пробок», плотные пробки скопились на площади Искусств, Инженерной, Итальянской и Михайловской улицах, набережной канала Грибоедова. Затруднено движение и по Невскому проспекту рядом.

    ПоделитьсяПоделиться

    Напомним, что с 29 июля и до 27 августа из-за ремонта трамвайных путей закрыт участок Садовой улицы от Невского проспекта до Инженерной улицы, включая перекрестки с Инженерной и Итальянской. На Садовой между зоной ремонта и Мойкой тоже наблюдается затор в обе стороны.

    Фото: «Фонтанка.ру»

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ПетербургПробкиРемонт
    ЛАЙК0
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ3
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 5

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    5
    close