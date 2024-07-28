Владимир Путин открыл памятник адмиралу Ушакову на площади Труда

Президент России Владимир Путин 28 июля после завершения Главного военно-морского парада открыл на площади Труда в Петербурге памятник флотоводцу адмиралу Фёдору Ушакову. Об этом сообщает пресс-служба администрации северной столицы.

В церемонии также приняли участие губернатор Александр Беглов, глава Минобороны Андрей Белоусов, помощник президента Владимир Мединский, полпред президента в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан, главком ВМФ Александр Моисеев и представители духовенства.

Установка памятника адмиралу Ушакову на площади Труда завершилась 23 июля. Место для него было выбрано знаковое: напротив расположен Центральный военно-морской музей, рядом — Адмиралтейские верфи, Адмиралтейство и Главный штаб Военно-морского флота, Новая Голландия.



Также Владимир Путин приехал в Александро-Невскую лавру, в Благовещенской церкви которой временно находится главная святыня Лавры — мощи святого благоверного князя Александра Невского.