Владимир Путин открыл памятник адмиралу Ушакову на площади Труда

Президент России Владимир Путин 28 июля после завершения Главного военно-морского парада открыл на площади Труда в Петербурге памятник флотоводцу адмиралу Фёдору Ушакову. Об этом сообщает пресс-служба администрации северной столицы.
пресс-служба презиента РФ
В церемонии также приняли участие губернатор Александр Беглов, глава Минобороны Андрей Белоусов, помощник президента Владимир Мединский, полпред президента в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан, главком ВМФ Александр Моисеев и представители духовенства.
Установка памятника адмиралу Ушакову на площади Труда завершилась 23 июля. Место для него было выбрано знаковое: напротив расположен Центральный военно-морской музей, рядом — Адмиралтейские верфи, Адмиралтейство и Главный штаб Военно-морского флота, Новая Голландия.
Также Владимир Путин приехал в Александро-Невскую лавру, в Благовещенской церкви которой временно находится главная святыня Лавры — мощи святого благоверного князя Александра Невского.
пресс-служба презиента РФ
пресс-служба презиента РФ
Патриарх Кирилл вручил главе государства орден Александра Невского — общецерковную награду РПЦ, входящую в перечень ее высших орденов.