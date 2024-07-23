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    Ушаков поднялся над площадью Труда

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    Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»

    В Петербурге 23 июля завершилась установка памятника адмиралу Ушакову на площади Труда, передает корреспондент «Фонтанки».

    Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»
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    Как рассказал «Фонтанке» соавтор памятника, скульптор Владислав Маначинский, изначально было 8 эскизов, замечания в ходе работы вносили консультанты и заказчик — ассоциация общественных организаций ветеранов Военно-морского флота и Морской совет при городском правительстве.

    «Перед нами стояла задача увековечить память великого русского флотоводца. Когда мы работали над образом Федора Федоровича, у нас появилась идея, что таким образом мы замыкаем некую большую городскую композицию. А именно: в центре композиции памятник Петру I — Медный всадник, с левой стороны, если смотреть на императора, Александр Васильевич Суворов, справа — Федор Федорович Ушаков. Здесь мы продолжаем идею, которую в свое время озвучил император Александр III, что у России всего два союзника — это армия и флот», — рассказал Маначинский.

    Скульптор добавил, что, с другой стороны, в ходе работы над памятником была сверхзадача: постараться передать образ победителя, адмирала, не проигравшего ни одного сражения, и одновременно человека, который был причислен к лику святых.

    Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»

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