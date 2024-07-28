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    В Петербурге начался Главный военно-морской парад в честь Дня ВМФ. Путин уже в Петропавловской крепости

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    В Санкт-Петербурге в воскресенье, 28 июля, начался Главный военно-морской парад в честь Дня Военно-морского флота (ВМФ) РФ.

    Парад приурочен к 328-й годовщине основания ВМФ, и по традиции его принимает верховный главнокомандующий — президент РФ Владимир Путин. О готовности к началу парада президенту докладывают главнокомандующий ВМФ, командующие объединениями ВМФ, Каспийской флотилии и пункта материально-технического обеспечения ВМФ России в Тартусе.

    Владимир Путин находится в Петропавловской крепости. Парад начался в 11:00 с залпа орудий батареи имени Андрея Первозванного. Президент поздравил российских военных с Днем Военно-морского флота, подчеркнув гордость за Россию как за морскую державу, и поприветствовал экипажи кораблей Китая, Алжира и Индии.

    пресс-служба президента РФ

    Далее глава государства с министром обороны Андреем Белоусовым и главкомом ВМФ адмиралом Александром Моисеевым отправятся на катере от Комендантской пристани мимо парадных линий боевых кораблей на Неве к пристани Сенатской площади, на которую торжественно внесут Государственный и Военно-морской флаги России.

    В параде участвуют 20 надводных кораблей и катеров, подводная лодка, четыре парусных судна и более двух с половиной тысяч военнослужащих. В акватории Невы будут расставлены для показа 5 кораблей современных проектов и 4 парусника: линейный корабль «Полтава», малые ракетные корабли «Одинцово» и «Серпухов», ледокольный патрульный корабль «Иван Папанин», подводная лодка «Можайск», шхуна «Ольга», куттер «Лукулл», шхуна «Юный Балтиец» и корвет «Бойкий».

    20 кораблей пройдут парадом в фарватере Невы. По случаю парада зажжены факелы Ростральных колонн, которые будут гореть и вечером.

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