В Петербурге начался Главный военно-морской парад в честь Дня ВМФ. Путин уже в Петропавловской крепости

В Санкт-Петербурге в воскресенье, 28 июля, начался Главный военно-морской парад в честь Дня Военно-морского флота (ВМФ) РФ.

Парад приурочен к 328-й годовщине основания ВМФ, и по традиции его принимает верховный главнокомандующий — президент РФ Владимир Путин. О готовности к началу парада президенту докладывают главнокомандующий ВМФ, командующие объединениями ВМФ, Каспийской флотилии и пункта материально-технического обеспечения ВМФ России в Тартусе.



Владимир Путин находится в Петропавловской крепости. Парад начался в 11:00 с залпа орудий батареи имени Андрея Первозванного. Президент поздравил российских военных с Днем Военно-морского флота, подчеркнув гордость за Россию как за морскую державу, и поприветствовал экипажи кораблей Китая, Алжира и Индии.