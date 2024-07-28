В Петербурге отмечают День ВМФ. Как проходит на Неве главный военно-морской парад - онлайн

Санкт-Петербург отмечает День Военно-Морского флота России. В этом году главный парад ВМФ проходит на центральных набережных города и впервые за 8 лет - без кронштадтской части. На Дворцовой площади грянет концерт, а завершится праздник фейерверком на Петропавловской крепости. «Фонтанка» традиционно следит за городскими празднованиями в онлайн-трансляции и в телеграм-канале «Фонтанка SPB Online». Наблюдать за парадом дистанционно можно через супервидовые веб-камеры нашего проекта «ОтЛичный Петербург».
Официального перечня кораблей, которые примут участие в параде, нет, однако большинство участников встали на рейд в центре города. Что известно о них, "Фонтанка" рассказывала здесь.
За международную часть парада сегодня отвечают китайский эсминец «Цзяоцзо» проекта 052D и корабль комплексного снабжения «Хонгу» (Honghu) проекта 903А. Их украсили плакатами с надписями на русском и китайском, одна из которых: «Китайско-российская дружба становится крепче с каждым днем».
На Неве идут последние приготовления к параду ВМФ. В 10:00 разведут мосты, зажгут Ростральные колонны.
Полная программа мероприятий, посвященных чествованию военно-морского флота, опубликована в нашем гиде.
Парад начнется в 10:00, но зрители уже подтягиваются к Университетской набережной, чтобы занять лучшие места у воды и наблюдать за парадом в первых рядах. Традиционно проходить в «зрительный зал» нужно через рамки металлодетекторов.
Андрей Бок / «Фонтанка.ру»
На другом берегу Невы - тоже уже привычные ограждения и перекрытия:
Напоминаем, что въезжать в центр на автомобиле сегодня - плохая идея.
До 14:00 со вчерашнего вечера 28 июля закрыты для автомобильного движения:
- перекресток Университетской набережной и съезды с Дворцового моста;
- перекресток Дворцового проезда, Дворцовая и Адмиралтейская набережные;
- Адмиралтейская набережная;
- Адмиралтейский проспект;
- Адмиралтейский проезд;
- Английская набережная от Сенатской площади до Благовещенского моста;
- Дворцовая набережная;
- Сенатская площадь от Английской набережной до Конногвардейского бульвара;
- Дворцовый проезд;
- Невский проспект и Гороховая улица на участках от Малой Морской улицы до Адмиралтейского проспекта;
- Университетская набережная;
- Биржевая площадь;
- Биржевой проезд вдоль дома 2 по Биржевой;
- Мраморный переулок;
- Мошков переулок от Дворцовой набережной до Миллионной улицы;
- Исаакиевская площадь вдоль дома 1 по Вознесенскому проспекту;
- Петровская набережная;
- Троицкая площадь П.С.
До 14:00 сегодня с 7 утра перекрыты:
- перекресток Литейного проспекта с набережной Кутузова и Воскресенской набережной;
- перекресток улицы Академика Лебедева с Пироговской и Арсенальной набережными;
- перекресток Каменноостровского проспекта с Петровской набережной;
- перекресток Дворцовой набережной и съезды с Суворовской площади;
- перекресток Университетской набережной с набережной Лейтенанта Шмидта;
- перекресток Английской набережной, площади Труда и съезды с Благовещенского моста;
- Невский проспект от Малой Морской до Садовой улицы;
- Малая Морская улица от Невского проспекта до Гороховой улицы;
- Большая Морская улица от Гороховой до Невского;
- Кирпичный переулок от Малой Морской до Большой Морской улицы;
- Казанская улица от Невского проспекта до дома 2 по Казанской;
- набережная Лейтенанта Шмидта от 8–9-й линий В.О. до Благовещенского моста;
- набережная Кутузова;
- Литейный проспект от Шпалерной улицы до Воскресенской набережной;
- съезды с Воскресенской и Пироговской набережных на Литейный мост;
- Суворовская площадь;
- Мытнинская набережная;
- площадь Академика Лихачева;
- Кронверкская набережная;
- Петроградская набережная от Петровской набережной до Пеньковой улицы.
До двух часов дня 28 июля на Мытнинской набережной и площади Академика Лихачева запретят парковаться.
Погода в праздничный день решила устроить передышку с пеклом и ослабила накал: по прогнозам синоптиков, воздух сегодня прогреется лишь до +24 градусов. Обещают переменную облачность и местами кратковременные дожди. Если вы собираетесь посмотреть на парад своими глазами, не забудьте захватить зонтик.