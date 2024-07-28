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    В Петербурге отмечают День ВМФ. Как проходит на Неве главный военно-морской парад - онлайн

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    Санкт-Петербург отмечает День Военно-Морского флота России. В этом году главный парад ВМФ проходит на центральных набережных города и впервые за 8 лет - без кронштадтской части. На Дворцовой площади грянет концерт, а завершится праздник фейерверком на Петропавловской крепости. «Фонтанка» традиционно следит за городскими празднованиями в онлайн-трансляции и в телеграм-канале «Фонтанка SPB Online». Наблюдать за парадом дистанционно можно через супервидовые веб-камеры нашего проекта «ОтЛичный Петербург».

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    Официального перечня кораблей, которые примут участие в параде, нет, однако большинство участников встали на рейд в центре города. Что известно о них, "Фонтанка" рассказывала здесь.

    За международную часть парада сегодня отвечают китайский эсминец «Цзяоцзо» проекта 052D и корабль комплексного снабжения «Хонгу» (Honghu) проекта 903А. Их украсили плакатами с надписями на русском и китайском, одна из которых: «Китайско-российская дружба становится крепче с каждым днем».

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    Напоминаем, что наблюдать за парадом можно через супервидовые веб-камеры нашего проекта «ОтЛичный Петербург». Что происходит в районе Дворцового моста, можно посмотреть здесь. За участком Невы между Дворцовым и Благовещенским мостами следите по ссылке.

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    На Неве идут последние приготовления к параду ВМФ. В 10:00 разведут мосты, зажгут Ростральные колонны.

    Полная программа мероприятий, посвященных чествованию военно-морского флота, опубликована в нашем гиде.

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    Парад начнется в 10:00, но зрители уже подтягиваются к Университетской набережной, чтобы занять лучшие места у воды и наблюдать за парадом в первых рядах. Традиционно проходить в «зрительный зал» нужно через рамки металлодетекторов.

    Андрей Бок / «Фонтанка.ру»

    На другом берегу Невы - тоже уже привычные ограждения и перекрытия:

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    Напоминаем, что въезжать в центр на автомобиле сегодня - плохая идея.

    До 14:00 со вчерашнего вечера 28 июля закрыты для автомобильного движения:

    • перекресток Университетской набережной и съезды с Дворцового моста;
    • перекресток Дворцового проезда, Дворцовая и Адмиралтейская набережные;
    • Адмиралтейская набережная;
    • Адмиралтейский проспект;
    • Адмиралтейский проезд;
    • Английская набережная от Сенатской площади до Благовещенского моста;
    • Дворцовая набережная;
    • Сенатская площадь от Английской набережной до Конногвардейского бульвара;
    • Дворцовый проезд;
    • Невский проспект и Гороховая улица на участках от Малой Морской улицы до Адмиралтейского проспекта;
    • Университетская набережная;
    • Биржевая площадь;
    • Биржевой проезд вдоль дома 2 по Биржевой;
    • Мраморный переулок;
    • Мошков переулок от Дворцовой набережной до Миллионной улицы;
    • Исаакиевская площадь вдоль дома 1 по Вознесенскому проспекту;
    • Петровская набережная;
    • Троицкая площадь П.С.

    До 14:00 сегодня с 7 утра перекрыты:

    • перекресток Литейного проспекта с набережной Кутузова и Воскресенской набережной;
    • перекресток улицы Академика Лебедева с Пироговской и Арсенальной набережными;
    • перекресток Каменноостровского проспекта с Петровской набережной;
    • перекресток Дворцовой набережной и съезды с Суворовской площади;
    • перекресток Университетской набережной с набережной Лейтенанта Шмидта;
    • перекресток Английской набережной, площади Труда и съезды с Благовещенского моста;
    • Невский проспект от Малой Морской до Садовой улицы;
    • Малая Морская улица от Невского проспекта до Гороховой улицы;
    • Большая Морская улица от Гороховой до Невского;
    • Кирпичный переулок от Малой Морской до Большой Морской улицы;
    • Казанская улица от Невского проспекта до дома 2 по Казанской;
    • набережная Лейтенанта Шмидта от 8–9-й линий В.О. до Благовещенского моста;
    • набережная Кутузова;
    • Литейный проспект от Шпалерной улицы до Воскресенской набережной;
    • съезды с Воскресенской и Пироговской набережных на Литейный мост;
    • Суворовская площадь;
    • Мытнинская набережная;
    • площадь Академика Лихачева;
    • Кронверкская набережная;
    • Петроградская набережная от Петровской набережной до Пеньковой улицы.

    До двух часов дня 28 июля на Мытнинской набережной и площади Академика Лихачева запретят парковаться.

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    Погода в праздничный день решила устроить передышку с пеклом и ослабила накал: по прогнозам синоптиков, воздух сегодня прогреется лишь до +24 градусов. Обещают переменную облачность и местами кратковременные дожди. Если вы собираетесь посмотреть на парад своими глазами, не забудьте захватить зонтик.

    День ВМФПарад ВМФ в ПетербургеПарад в Петербурге
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