В Петербурге отмечают День ВМФ. Как проходит на Неве главный военно-морской парад - онлайн

Официального перечня кораблей, которые примут участие в параде, нет, однако большинство участников встали на рейд в центре города. Что известно о них, "Фонтанка" рассказывала здесь.

За международную часть парада сегодня отвечают китайский эсминец «Цзяоцзо» проекта 052D и корабль комплексного снабжения «Хонгу» (Honghu) проекта 903А. Их украсили плакатами с надписями на русском и китайском, одна из которых: «Китайско-российская дружба становится крепче с каждым днем».