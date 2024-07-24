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    Суд в Петербурге вынес приговор по делу о пищевом отравлении студентов СПбГАСУ

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    Ленинский районный суд Санкт-Петербурга 24 июля огласил приговор в отношении Алексея Шапиро, признанного виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее массовое заболевание или отравление людей). Об этом сообщает телеграм-канал объединенной пресс-службы петербургских судов.

    Суд пришел к заключению, что Шапиро, состоящий в должности шеф-повара в ООО «Комбинат общественного питания СПбГАСУ» и замещающий должность завпроизводством, во время исполнения обязанностей по руководству производственно-хозяйственной деятельностью кухни кафе «Архитектурное» для учащихся и сотрудников ФГБОУ ВО «СПбГАСУ» не обеспечил должным образом ежедневный осмотр персонала и допустил к работе по приготовлению пищи инфицированного сотрудника, что и стало причиной пищевого отравления более чем 30 студентов.

    «Фонтанка» сообщала, что госпитализация потребовалась студентам после «Цезаря». Ранее в вузе заявляли, что Роспотребнадзор ничего криминального в смывах с оборудования и рук сотрудников столовой не нашел.

    Столовую ГАСУ после отравления закрыли на 45 дней.

    Шапиро, по сообщению пресс-службы суда, «вину признал и выразил раскаяние, добровольно и полностью возместил всем потерпевшим материальный и моральный вред», не судим, оказывает материальную помощь своим родителям, на учетах не состоит и имеет малолетнего ребенка.


    Суд назначил ему наказание в виде ограничения свободы сроком на 6 месяцев.

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