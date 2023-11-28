Столовую ГАСУ закрыли на 45 дней: сальмонеллу нашли у 33 человек

Комбинат общественного питания СПбГАСУ проверили после симптомов отравления у десятков человек, посетивших столовую. Как сообщает 28 ноября регионального управление Роспотребнадзора, зарегистрирован 51 случай кишечных инфекций среди студентов и преподавателей университета. У 33 из них нашли сальмонеллу.



В помещениях столовой были выявлены грубые нарушения, а по результатам исследований у двух сотрудников также нашли неприятную палочку. В отношении ООО КОП СПбГАСУ» составлен протокол о временном запрете деятельности, материалы переданы в Ленинский райсуд. Там комбинат признали виновным и приостановили его деятельность на 45 суток.

