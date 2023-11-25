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    «Цезарь» отправил в больницу десяток студентов ГАСУ в Петербурге

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    Десять студентов Санкт-Петербургского государственного архитектурно-строительного университета (ГАСУ) пропустили неделю занятий после обеда в университетской столовой. Об этом «Фонтанке» 25 ноября сообщили сами учащиеся.

    По их словам 20 ноября группа молодых людей поела салат «Цезарь». После этого им пришлось вызвать скорую. Столовую, как они утверждают, закрыли на неопределенный срок.

    В пресс-службе стационара «Фонтанке» подтвердили, что в Клиническую инфекционную больницу им. С. П. Боткина поступили 10 человек, все в средней и легкой форме.

    На сегодняшний день 7 человек уже выписаны, остальные будут выписаны в ближайшее время.

    Анализы подтвердили диагноз «сальмонеллез».

    «Фонтанка» попросила комментарий у ГАСУ и Роспотребнадзора, но на момент публикации ответов не получила.

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