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    ГАСУ: в столовой университета инфекции и болезнетворных организмов после массового заболевания студентов не нашли

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    В Санкт-Петербургском архитектурно-строительном университете прокомментировали информацию о массовом заболевании студентов после обеда в столовой вуза.

    В пресс-службе 27 ноября подтвердили, что столовая закрыта для проверки. Её обслуживанием занимается подрядная организация, но большинство блюд готовится на месте при тщательном контроле качества. Поставщиков самостоятельно подбирает подрядчик.

    На данный момент специалисты Роспотребнадзора установили, что в смывах с оборудования столовой и рук сотрудников болезнетворных организмов не выявлено, заявили в ГАСУ.

    «Фонтанка» писала, что после того, как 20 ноября группа студентов съела салат «Цезарь», им потребовалась медицинская помощь. 10 человек увезли в инфекционную больницу имени Боткина. Там им поставили диагноз сальмонеллез.

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    СальмонеллезСтоловаяВуз
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