Блогер и ведущая Анастасия Ивлеева погасила долг в 11,3 миллиона рублей после ареста Lamborghini и квартиры. Об этом 22 июля сообщают РИА Новости со ссылкой на главное межрегиональное управление Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

Ранее в СМИ появлялась информация о том, что Ивлеевой закрыли выезд из России из-за ее долгов перед Федеральной налоговой службой (ФНС), а на автомобиль Lamborghini, который блогер приобрела в прошлом году в кредит за 40 миллионов рублей, был наложен арест.

ФССП приступила к взысканию долгов по налогам с блогера Анастасии Ивлеевой еще 17 июля. До этого счета ведущей были заблокированы.

