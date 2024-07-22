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    Анастасия Ивлеева погасила долг в 11,3 миллиона рублей после ареста Lamborghini и квартиры

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    Блогер и ведущая Анастасия Ивлеева погасила долг в 11,3 миллиона рублей после ареста Lamborghini и квартиры. Об этом 22 июля сообщают РИА Новости со ссылкой на главное межрегиональное управление Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

    Ранее в СМИ появлялась информация о том, что Ивлеевой закрыли выезд из России из-за ее долгов перед Федеральной налоговой службой (ФНС), а на автомобиль Lamborghini, который блогер приобрела в прошлом году в кредит за 40 миллионов рублей, был наложен арест.

    ФССП приступила к взысканию долгов по налогам с блогера Анастасии Ивлеевой еще 17 июля. До этого счета ведущей были заблокированы.

    В декабре прошлого года Анастасия Ивлеева провела закрытую вечеринку с «почти голым» дресс-кодом в московском клубе «Мутабор». Фотографии с мероприятия стали достоянием общественности и вызвали сильное возмущение. Несмотря на публичные извинения блогера и ее звездных гостей, их корпоративы и концерты отменялись.

    В начале июня, оправившись от травли и гонений, королева «голой вечеринки» Анастасия Ивлеева анонсировала открытие собственного бара в Москве.

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