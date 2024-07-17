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    Судебные приставы начали взыскание долгов по налогам с Анастасии Ивлеевой. Вместе со сборами и пенями набежало больше 10 миллионов

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    6 комментариев

    Федеральная служба судебных приставов (ФССП) приступила к взысканию долгов по налогам с блогера Анастасии Ивлеевой. Об этом 17 июля сообщает РБК со ссылкой на базу ведомства.

    Общая сумма непогашенной задолженности, включающая сборы и пени, оценивается в 11 352 875,63 рубля. Известно, что производство началось 27 июня текущего года.

    В то же время, по данным «Известий», сумма задолженности блогера выросла до 20,9 млн руб., поскольку она не оплачивала долг с мая 2024 года. В начале июня Федеральная налоговая служба заблокировала счета блогера Анастасии Ивлеевой из-за налоговой задолженности в размере 11,4 миллиона рублей.

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    Комментарии 6

    VKuser17419822117 Июл 2024 в 21:20
    ......для неё - не сумма.....но как интересно устроено: долгие годы эта задолженность никого не интересовала.... но последовала команда «ФАС» и понеслось.....
    +0−0
    Рострелли17 Июл 2024 в 20:46
    А так дребезжала, унижалась, в Донбасс сносилась. Тьфу.
    +1−0
    27564035617 Июл 2024 в 20:14
    Тебя посодют, а ты не воруй!
    +1−0
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