Судебные приставы начали взыскание долгов по налогам с Анастасии Ивлеевой. Вместе со сборами и пенями набежало больше 10 миллионов

Федеральная служба судебных приставов (ФССП) приступила к взысканию долгов по налогам с блогера Анастасии Ивлеевой. Об этом 17 июля сообщает РБК со ссылкой на базу ведомства.



Общая сумма непогашенной задолженности, включающая сборы и пени, оценивается в 11 352 875,63 рубля. Известно, что производство началось 27 июня текущего года.

В то же время, по данным «Известий», сумма задолженности блогера выросла до 20,9 млн руб., поскольку она не оплачивала долг с мая 2024 года. В начале июня Федеральная налоговая служба заблокировала счета блогера Анастасии Ивлеевой из-за налоговой задолженности в размере 11,4 миллиона рублей.