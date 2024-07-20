Петербурженка заявила о сексуальном насилии после посещения врача клиники «Скандинавия» на Литейном

Посещение частной клиники в центре города обернулось для петербурженки обращением в больницу и полицию с заявлением о надругательстве. По словам девушки, активный сексуальный интерес к ней проявил мануальный терапевт.

Как стало известно «Фонтанке» 20 июля, заявление от 28-летней петербурженки накануне вечером приняли в 78 отделе полиции. До этого девушка, которая работает ведущим инженером, обращалась в Мариинскую больницу. Необходимость медицинского осмотра она объяснила надругательством, которое якобы произошло в клинике сети «Скандинавия» на Литейном проспекте, 55.