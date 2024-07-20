Петербурженка заявила о сексуальном насилии после посещения врача клиники «Скандинавия» на Литейном

Посещение частной клиники в центре города обернулось для петербурженки обращением в больницу и полицию с заявлением о надругательстве. По словам девушки, активный сексуальный интерес к ней проявил мануальный терапевт.
Как стало известно «Фонтанке» 20 июля, заявление от 28-летней петербурженки накануне вечером приняли в 78 отделе полиции. До этого девушка, которая работает ведущим инженером, обращалась в Мариинскую больницу. Необходимость медицинского осмотра она объяснила надругательством, которое якобы произошло в клинике сети «Скандинавия» на Литейном проспекте, 55.
Сотрудникам правоохранительных органов петербурженка рассказала, что подверглась сексуальному насилию со стороны врача, на приёме которого она была в седьмом часу вечера 18 июля.
Судя по сайту клиники, специалист, на которого указала пациентка - 30-летний врач-невролог и мануальный терапевт. Его пациентам обещают вежливость, деликатность и тактичность. Рос в семье медиков, в Петербург перебрался не так давно - в 2023 году он ещё числился врачом поликлиники в Татарстане. Там пациенты отмечали высокий профессионализм и неравнодушие к людям.
Рассказ петербурженки проверяют сотрудники правоохранительных органов.
В соцсетях сообщают, что 20 июля рядом с клиникой на Литейном были замечены автомобили полиции, подступы были огорожены заградительной лентой, пациентов не пускали.
В пресс-службе «Скандинавии» «Фонтанке» заявили, что не комментируют ситуацию.