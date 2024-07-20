Умер в скорой. Выезд на встречку на трассе Петербург — Псков стал для водителя последним

ДТП, оказавшееся смертельным, произошло минувшим вечером в Лужском районе Ленинградской области. Об этом 20 июля сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.
19 июля около 20:30 на 146-м километре дороги Санкт-Петербург — Псков (Киевское шоссе), по версии полиции, 36-летний мужчина на «Чери Тигго» выехал на встречную полосу и лоб в лоб врезался в грузовик «Ситрак» под управлением 52-летнего водителя. Мужчину из «Чери» достали живым и погрузили в карету скорой помощи. Однако до больницы его не довезли: он умер в пути прямо в скорой.
«Полиция проводит проверку обстоятельств происшествия», — отмечается в сообщении.