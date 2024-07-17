Больше полусотни петербуржцев наказали за купание

С начала купального сезона в Петербурге почти 60 отдыхающих привлекли к административной ответственности за купание в запрещенных для этого местах. Об этом сообщил заместитель руководителя территориального органа МЧС города — главный государственный инспектор по маломерным судам города Виктор Колесов на пресс-конференции ТАСС 17 июля.



«Еще раз призываем, нужно отдыхать и купаться только там, где для этих целей оборудованы места», — подчеркнул он.



В связи увеличением случаев нарушения запрета Виктор Колесов обратился к капитанам водных транспортных средств. «Управляющим судами нужно всегда смотреть за окружающей обстановкой, не нарушать требования, соблюдать все ограничения, которые установлены на водных объектах города. Не забывать смотреть за теми людьми, которые купаются в неположенных местах. Они также могут попасть под судно», — подчеркнул он, напомнив о недавнем инциденте с гидроциклом, где было запрещено его передвижение.

