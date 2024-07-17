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    Больше полусотни петербуржцев наказали за купание

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    7 комментариев

    С начала купального сезона в Петербурге почти 60 отдыхающих привлекли к административной ответственности за купание в запрещенных для этого местах. Об этом сообщил заместитель руководителя территориального органа МЧС города — главный государственный инспектор по маломерным судам города Виктор Колесов на пресс-конференции ТАСС 17 июля.

    «Еще раз призываем, нужно отдыхать и купаться только там, где для этих целей оборудованы места», — подчеркнул он.

    В связи увеличением случаев нарушения запрета Виктор Колесов обратился к капитанам водных транспортных средств. «Управляющим судами нужно всегда смотреть за окружающей обстановкой, не нарушать требования, соблюдать все ограничения, которые установлены на водных объектах города. Не забывать смотреть за теми людьми, которые купаются в неположенных местах. Они также могут попасть под судно», — подчеркнул он, напомнив о недавнем инциденте с гидроциклом, где было запрещено его передвижение.

    Речь идет о столкновении гидроцикла с катером у Лазаревского моста на Малой Невке. По предварительным данным, пострадал 41-летний арбитражный управляющий со столичной регистрацией, его увезли в Мариинскую больницу с травмами головы, груди и переломом руки в двух местах. Момент столкновения попал на видео.

    Напомним, с начала купального сезона в Петербурге утонули 11 человек, среди которых один ребенок.

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    Комментарии 7

    Dmitry Antonov17 Июл 2024 в 15:04
    "...нужно отдыхать и купаться только там, где для этих целей оборудованы места".
    Молодец, умница! А можно узнать, где и сколько мест для купания оборудовано в шестимиллионом городе?
    Проще всего, ничего не делать, ни за что и ни перед кем не отвечать, а только тупо всё и всем запрещать. Зачем такая власть нам нужна и такие чиновники?
    +0−0
    Slava_Rossii217 Июл 2024 в 14:58
    Сначала запретили купаться в оборудованных местах, а теперь штрафы собирают.
    +1−0
    ProstoZloy17 Июл 2024 в 14:12
    В стране, где по результатам контрольных закупок 80% продуктов не соответствуют даже ТУ производителей, штрафовать за "незаконное купание" - это сильно!
    +5−1
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