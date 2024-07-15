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    Глава Белгородской области предложил ограничить доступ на обстреливаемые территории

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    4 комментария

    Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков 15 июля предложил ограничить доступ на обстреливаемые приграничные территории и стимулировать выезд жителей из зоны риска. Это заявление прозвучало на оперативном совещании правительства региона.

    Под действие новых ограничительных мер попадут населенные пункты в Шебекинском городском округе (Красное, Мухин, Панков, Ленинский, Первомайский), в Грайворонском городском округе (село Безымено и поселок Горьковский), село Богун-Городок Борисовского района, села в Краснояружском районе (Поповка, Прилесье, Демидовка) и в Белгородском районе (Щетиновка, Валковский, Вергилевка).

    Помимо этого Гладков поручил рассмотреть возможность компенсации за арендуемое жилье, на которую смогут претендовать белгородцы с договором аренды или не имеющие жилья в собственности. На эту компенсацию смогут рассчитывать жители приграничных населенных пунктов, в которых стало невозможным проживание из-за обстрелов, даже если их жилье никак не пострадало из-за обстрелов.

    Действующая мера, подразумевает компенсацию оплаты по договору аренды за жилье только тем жителям, у которых жилье было разрушено или повреждено, а другой недвижимости в собственности нет.

    Инициатива коснется нескольких населенных пунктов Шебекинского и Грайворонского городских округов, Борисовского, Краснояружского и Белгородского районов.

    Два населенных пункта Белгородского района были атакованы беспилотниками не далее как утром сегодняшнего дня.

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    Вячеслав ГладковБелгородская областьКомпенсацииОбстрелЖильеОграничение доступаЗона риска
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    Комментарии 4

    vasili.lavrovsky15 Июл 2024 в 17:04
    Какие ещё предложения будут от Гладкова? Харьков уже штурмуем (для "санитарных зон").
    +1−0
    Инкогнито202115 Июл 2024 в 17:03
    это тот который засечную черту возводил?
    Странно что он еще на свободе
    +0−0
    houspi15 Июл 2024 в 17:02
    Лучше убежища модульные завезти, как в Севастополе.
    +0−0
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