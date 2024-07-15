Глава Белгородской области предложил ограничить доступ на обстреливаемые территории

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков 15 июля предложил ограничить доступ на обстреливаемые приграничные территории и стимулировать выезд жителей из зоны риска. Это заявление прозвучало на оперативном совещании правительства региона.
Под действие новых ограничительных мер попадут населенные пункты в Шебекинском городском округе (Красное, Мухин, Панков, Ленинский, Первомайский), в Грайворонском городском округе (село Безымено и поселок Горьковский), село Богун-Городок Борисовского района, села в Краснояружском районе (Поповка, Прилесье, Демидовка) и в Белгородском районе (Щетиновка, Валковский, Вергилевка).
Помимо этого Гладков поручил рассмотреть возможность компенсации за арендуемое жилье, на которую смогут претендовать белгородцы с договором аренды или не имеющие жилья в собственности. На эту компенсацию смогут рассчитывать жители приграничных населенных пунктов, в которых стало невозможным проживание из-за обстрелов, даже если их жилье никак не пострадало из-за обстрелов.
Действующая мера, подразумевает компенсацию оплаты по договору аренды за жилье только тем жителям, у которых жилье было разрушено или повреждено, а другой недвижимости в собственности нет.
Инициатива коснется нескольких населенных пунктов Шебекинского и Грайворонского городских округов, Борисовского, Краснояружского и Белгородского районов.
Два населенных пункта Белгородского района были атакованы беспилотниками не далее как утром сегодняшнего дня.