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    БПЛА атаковал машину под Белгородом, находившиеся внутри люди ранены

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    Два населенных пункта Белгородского района атакованы беспилотниками утром 15 июля. Два человека пострадали в поселке Октябрьский, сообщает губернатор области Вячеслав Гладков.

    «В момент атаки двое мужчин находились внутри автомобиля: у одного мужчины осколочные ранения правого предплечья и головы, у второго — баротравма», — рассказывает Гладков.

    Фото: губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
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    Мужчин на скорых везут в больницу Белгорода. Машина восстановлению не подлежит, поврежден и соседний автомобиль.

    В поселке Политотдельский дрон сбросил два взрывных устройства рядом с социальным объектом, взрыва не произошло. Людей эвакуировали, оперативные службы на месте.

    Фото: губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков

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    Комментарии 1

    VKuser17419822115 Июл 2024 в 11:05
    Про 24.02.22- писали, "где ПВО" и "где РЭБ"- спрашивали...изо дня в день одно и тоже....Может это специально, чтобы армию дискредитировать делается?
    +0−1
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