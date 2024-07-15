БПЛА атаковал машину под Белгородом, находившиеся внутри люди ранены

Два населенных пункта Белгородского района атакованы беспилотниками утром 15 июля. Два человека пострадали в поселке Октябрьский, сообщает губернатор области Вячеслав Гладков.
«В момент атаки двое мужчин находились внутри автомобиля: у одного мужчины осколочные ранения правого предплечья и головы, у второго — баротравма», — рассказывает Гладков.
Мужчин на скорых везут в больницу Белгорода. Машина восстановлению не подлежит, поврежден и соседний автомобиль.
В поселке Политотдельский дрон сбросил два взрывных устройства рядом с социальным объектом, взрыва не произошло. Людей эвакуировали, оперативные службы на месте.