В ГД просят прекратить выпуск детских сберкарт с радужным единорогом

Госдума требует от Сбера остановить выпуск детских банковских карт, на которых изображен радужный единорог. Причиной стала ассоциация с символикой движения ЛГБТ*. Об этом в четверг, 11 июля, сообщает РИА Новости.



Нина Останина, возглавляющая комитет Государственной думы по защите семьи, обратилась к Герману Грефу. Она попросила главу Сбербанка прекратить выпуск детских карт, на которых изображен радужный единорог.

По словам депутата, она получает обращения от родителей, которые недовольны выпуском детских карт из-за их дизайна. Останина подчеркивает, что «радужная символика» ассоциируется с движением ЛГБТ*.