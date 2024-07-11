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    В ГД просят прекратить выпуск детских сберкарт с радужным единорогом

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    31 комментарий

    Госдума требует от Сбера остановить выпуск детских банковских карт, на которых изображен радужный единорог. Причиной стала ассоциация с символикой движения ЛГБТ*. Об этом в четверг, 11 июля, сообщает РИА Новости.

    Нина Останина, возглавляющая комитет Государственной думы по защите семьи, обратилась к Герману Грефу. Она попросила главу Сбербанка прекратить выпуск детских карт, на которых изображен радужный единорог.

    По словам депутата, она получает обращения от родителей, которые недовольны выпуском детских карт из-за их дизайна. Останина подчеркивает, что «радужная символика» ассоциируется с движением ЛГБТ*.

    «5 декабря 2022 года Президентом РФ В. В. Путиным были подписаны два закона. Введены запреты на пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений и предпочтений, смены пола, распространение среди несовершеннолетних информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения и предпочтения либо способной вызвать у несовершеннолетних желание сменить пол. Одновременно ужесточено наказание за правонарушения в этой области», — говорится в депутатском запросе.

    Ранее «Фонтанка» писала, что разработчики популярной игры «Клуб романтики» ограничили доступ к новелле в магазинах App Store и Google Play в России в ответ на требования закона о запрете ЛГБТ*-контента.

    *Международное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России.

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    Комментарии 31

    m.naydenoff11 Июл 2024 в 19:09
    А еще есть аптека Радуга! Депутаты! Обратите внимание! Вдруг подмешают что-то? И еще вопрос, кто вас выбирал то таких странных?
    +0−0
    Хиха Хахинен11 Июл 2024 в 19:06
    депутаны как увидели эту карточку, так сразу захотели пёхать друг друга в дымоходы
    +0−0
    Zdobsi11 Июл 2024 в 19:06
    То есть единорог их смущает, а порча культурных ценносией-например того же Мефистофеля так и нет? Мне кажется, что должны вернуться те самые люди в клжанках из 1917годаи навести порядок в доме. Явно что то где то протухло...
    +0−0
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