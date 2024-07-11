В ГД просят прекратить выпуск детских сберкарт с радужным единорогом

Госдума требует от Сбера остановить выпуск детских банковских карт, на которых изображен радужный единорог. Причиной стала ассоциация с символикой движения ЛГБТ*. Об этом в четверг, 11 июля, сообщает РИА Новости.
Нина Останина, возглавляющая комитет Государственной думы по защите семьи, обратилась к Герману Грефу. Она попросила главу Сбербанка прекратить выпуск детских карт, на которых изображен радужный единорог.
По словам депутата, она получает обращения от родителей, которые недовольны выпуском детских карт из-за их дизайна. Останина подчеркивает, что «радужная символика» ассоциируется с движением ЛГБТ*.
«5 декабря 2022 года Президентом РФ В. В. Путиным были подписаны два закона. Введены запреты на пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений и предпочтений, смены пола, распространение среди несовершеннолетних информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения и предпочтения либо способной вызвать у несовершеннолетних желание сменить пол. Одновременно ужесточено наказание за правонарушения в этой области», — говорится в депутатском запросе.
Ранее «Фонтанка» писала, что разработчики популярной игры «Клуб романтики» ограничили доступ к новелле в магазинах App Store и Google Play в России в ответ на требования закона о запрете ЛГБТ*-контента.
*Международное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России.