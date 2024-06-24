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    «Мучительное решение»: разработчики игры «Клуб романтики» ограничили доступ к приложению в РФ после блокировки Роскомнадзора

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    Разработчики популярной игры «Клуб романтики» ограничили доступ к новелле в магазинах App Store и Google Play в России в ответ на требования закона о запрете ЛГБТ*-контента. Информация об этом появилась в официальном Telegram-канале игры.


    «Это было мучительное решение, которое мы обсуждали бесчисленные часы, поскольку оно влияет на наших читателей, нашу команду и будущее «Клуба романтики», — говорится в сообщении.

    Несмотря на принятое решение об ограничении доступа в РФ, разработчики заверили, что будут и дальше выпускать новые истории на русском языке. Игровая студия Your Story Interactive также пообещала продолжать поддерживать российских фанатов игры.

    Напомним, решение о блокировке «Клуба романтики» Роскомнадзор принял 29 мая. В реестр сайтов с запрещенной информацией также добавили ссылки, ведущие на приложение в Google Play и App Store.

    *Международное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России.

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