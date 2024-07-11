54 слитка золота пытался вывезти на себе мужчина, вылетавший из Махачкалы. Корсет не помог

54 слитка золота и 28 килограммов ювелирных украшений пытался вывезти на себе мужчина, вылетавший из аэропорта Махачкалы. Однако его план провалился. Детали этой истории 11 июля сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России.

Мужчина, вылетавший из Дагестана, прихватил с собой в прямом смысле слова ценный груз. Для того, чтобы провезти золото и украшения на себе под одеждой, он изготовил специальный корсет. В итоге это приспособление ему не помогло.



«У следовавшего из Российской Федерации пассажира обнаружены 54 кустарно изготовленных слитка золота и лом золотых ювелирных изделий общим весом свыше 28 килограммов. <...> Стоимость изъятого превысила 142 миллиона рублей», — уточняет ЦОС ФСБ России.

