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    54 слитка золота пытался вывезти на себе мужчина, вылетавший из Махачкалы. Корсет не помог

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    12 комментариев

    54 слитка золота и 28 килограммов ювелирных украшений пытался вывезти на себе мужчина, вылетавший из аэропорта Махачкалы. Однако его план провалился. Детали этой истории 11 июля сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России.

    Мужчина, вылетавший из Дагестана, прихватил с собой в прямом смысле слова ценный груз. Для того, чтобы провезти золото и украшения на себе под одеждой, он изготовил специальный корсет. В итоге это приспособление ему не помогло.

    «У следовавшего из Российской Федерации пассажира обнаружены 54 кустарно изготовленных слитка золота и лом золотых ювелирных изделий общим весом свыше 28 килограммов. <...> Стоимость изъятого превысила 142 миллиона рублей», — уточняет ЦОС ФСБ России.

    Возбуждено уголовное дело по статье о контрабанде.

    В Китае недавно путешественник пытался увезти с собой из Гонконга больше 100 змей. Пресмыкающихся он положил себе в брюки.

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    Комментарии 12

    NSE11 Июл 2024 в 12:46
    Что за бред. Сейчас при досмотре ничуть ли до трусов раздевают, невозможно ничего пронести.
    +2−0
    Maik511 Июл 2024 в 12:33
    Куда летел?
    +1−0
    Дядя Бо11 Июл 2024 в 12:30
    Золотой мальчик.
    +0−0
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