Полные брюки змей. Мужчина пытался вывезти из Гонконга более 100 пресмыкающихся и был пойман

В Китае таможенники поймали путешественника, который пытался провезти в своих карманах змей. При досмотре специалисты обнаружили в его брюках 104 пресмыкающихся редких видов.



Как сообщает 10 июля The Guardian, ссылаясь на таможенную службу Китая, мужчина пытался вылететь из Гонконга в Шэньчжэнь. При прохождении контроля контрабандист обратил на себя внимание таможенников. Сотрудники службы провели досмотр и увидели, что карманы путешественника наполнены шестью холщовыми сумками с завязками и заклеены скотчем. Мешки вскрыли, и в них оказались живые змеи разных форм, цветов и размеров.