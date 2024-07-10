Полные брюки змей. Мужчина пытался вывезти из Гонконга более 100 пресмыкающихся и был пойман

В Китае таможенники поймали путешественника, который пытался провезти в своих карманах змей. При досмотре специалисты обнаружили в его брюках 104 пресмыкающихся редких видов.
Как сообщает 10 июля The Guardian, ссылаясь на таможенную службу Китая, мужчина пытался вылететь из Гонконга в Шэньчжэнь. При прохождении контроля контрабандист обратил на себя внимание таможенников. Сотрудники службы провели досмотр и увидели, что карманы путешественника наполнены шестью холщовыми сумками с завязками и заклеены скотчем. Мешки вскрыли, и в них оказались живые змеи разных форм, цветов и размеров.
«Тот, кто нарушает правила, будет привлечен к ответственности в соответствии с законом», — сообщили в таможенной службе.
Известно, что в Поднебесной на законодательном уровне запрещен вывоз неместных животных без разрешения. Кроме того, в последние годы власти ужесточили борьбу с незаконной торговлей.
Ранее «Фонтанка» рассказала, как из России в Китай пытались вывезти лемуров и обезьян. Всего таможенники остановили контрабанду 19 экзотических животных.