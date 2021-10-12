Хвостатая контрабанда. Из России в Китай пытались вывезти лемуров и обезьян, но таможенники почуяли подвох

Сотрудники Южной и Уральской таможен остановили контрабанду из России в Китай 19 экзотических животных. Этот «товар» оценили в 5 миллионов рублей, сообщает 12 октября пресс-служба Южного таможенного управления.

Предприниматель из Приморского края договорился с китайской компанией, что поставит ей из Новороссийска пять кошачьих лемуров (относятся к полуобезьянам) и четырнадцать обезьян – восемь эдиповых тамаринов и шесть карликовых игрунок. Бизнесмен предоставил Росприроднадзору документы о покупке этих животных в российских зоопарках, и ему выдали разрешения на перевозку.

Затем таможенники обнаружили, что документы были фальшивыми, и нашли лемуров на передержке «у частного лица» в Краснодарском крае. Их изъяли и отдали под присмотр специалистов, а вот обезьян все еще ищут.



«По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 30 (приготовление к преступлению) и части 1 статьи 226.1 УК РФ (контрабанда стратегически важных товаров и ресурсов)», – подводит итог пресс-служба Южного таможенного управления.

