За один день. Совфед одобрил закон о прогрессивной шкале НДФЛ

Совет Федерации 10 июля одобрил закон о прогрессивной шкале НДФЛ со ставками от 13% до 22%, который вводит пятиступенчатую прогрессивную шкалу налогообложения.
Сегодня, напомним, закон приняла Госдума. Подробнее о нововведении читайте на «Фонтанке».
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Совет Федерации 10 июля одобрил закон о прогрессивной шкале НДФЛ со ставками от 13% до 22%, который вводит пятиступенчатую прогрессивную шкалу налогообложения.
Сегодня, напомним, закон приняла Госдума. Подробнее о нововведении читайте на «Фонтанке».
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