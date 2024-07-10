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    За один день. Совфед одобрил закон о прогрессивной шкале НДФЛ

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    4 комментария

    Совет Федерации 10 июля одобрил закон о прогрессивной шкале НДФЛ со ставками от 13% до 22%, который вводит пятиступенчатую прогрессивную шкалу налогообложения.

    Сегодня, напомним, закон приняла Госдума. Подробнее о нововведении читайте на «Фонтанке».

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    НалогПрогрессивная шкала налоговНДФЛ
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    Комментарии 4

    Akabos10 Июл 2024 в 13:32
    Есть подозрения, что зарплаты "богатых"(такие богатые, что в половине стран Европы с таких доходов налоги не берут) начнут падать...
    +0−0
    Cashmare10 Июл 2024 в 13:09
    ну ладно, уговорили, в тень - так в тень
    +2−0
    Эд Хэммет10 Июл 2024 в 13:08
    Похоже, парламента в России нет. Это профанация, потёмкинская деревня.
    +1−0
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