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    Закон о прогрессивной шкале НДФЛ приняла Госдума

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    5 комментариев

    Государственная дума 10 июля приняла закон о прогрессивной шкале НДФЛ со ставками от 13% до 22%.

    Закон вводит в России пятиступенчатую прогрессивную шкалу налогообложения.

    Новость дополняется.

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    Комментарии 5

    chip110 Июл 2024 в 10:25
    Ну вот, почти как в Париже!
    +0−0
    Melchett10 Июл 2024 в 10:09
    Не берегут себя, все о народе думают.
    +2−0
    Diplot10 Июл 2024 в 10:04
    Невиданная работоспособность Думы вероятно связана на прямую с инициативами руководителей Следственного Комитета РФ. Мы с Вами видим какую самоотдачу и вдохновение получили депутаты от критики Александра Бастрыкина.
    +0−2
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