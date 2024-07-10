Закон о прогрессивной шкале НДФЛ приняла Госдума

Государственная дума 10 июля приняла закон о прогрессивной шкале НДФЛ со ставками от 13% до 22%.
Закон вводит в России пятиступенчатую прогрессивную шкалу налогообложения.
Новость дополняется.
Сейчас
+19˚C
Сейчас в Санкт-Петербурге
Небольшая облачность, Без осадков
Ощущается как 19
2 м/с, ю-з
770мм
76%
Пробки
3/10
Государственная дума 10 июля приняла закон о прогрессивной шкале НДФЛ со ставками от 13% до 22%.
Закон вводит в России пятиступенчатую прогрессивную шкалу налогообложения.
Новость дополняется.
21 июня 2024, 17:15
20 июня 2024, 15:04
28 мая 2024, 22:16
20 мая 2024, 14:01
13 марта 2024, 18:21
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.