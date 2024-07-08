С марта 2025 года ОСАГО исключат из списка обязательных документов при регистрации автомобиля

Полис ОСАГО с марта 2025 года исключат из списка обязательных документов при регистрации автомобиля. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин. 8 июля документ опубликовали на портале правовой информации.

Согласно документу, для регистрации машины теперь не будет требоваться полис обязательного страхования гражданской ответственности. Это касается постановки автомобиля на учет, а также смены его владельца.