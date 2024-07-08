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    С марта 2025 года ОСАГО исключат из списка обязательных документов при регистрации автомобиля

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    1 комментарий

    Полис ОСАГО с марта 2025 года исключат из списка обязательных документов при регистрации автомобиля. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин. 8 июля документ опубликовали на портале правовой информации.

    Согласно документу, для регистрации машины теперь не будет требоваться полис обязательного страхования гражданской ответственности. Это касается постановки автомобиля на учет, а также смены его владельца.

    Помимо этого, «прежний владелец транспортного средства имеет право обратиться с заявлением о прекращении государственного учета данного транспортного средства» в случае, если договор был заключен на портале госуслуг или удостоверен нотариально. Если же договор заключили в простой письменной форме, то через 10 дней можно прийти с его оригиналом в регистрационное подразделение и снять автомобиль с учета.

    В ситуации, когда машину угнали и она находится в розыске, с государственного учета ее могут снять по заявлению владельца. Такая процедура освободит хозяина машины от предоставления работодателю, а также налоговым органам сведений о фактическим отсутствии автомобиля.

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    Комментарии 1

    Борщ с укропом и шкварками08 Июл 2024 в 18:22
    прелестно
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