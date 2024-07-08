С марта 2025 года ОСАГО исключат из списка обязательных документов при регистрации автомобиля

Полис ОСАГО с марта 2025 года исключат из списка обязательных документов при регистрации автомобиля. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин. 8 июля документ опубликовали на портале правовой информации.
Согласно документу, для регистрации машины теперь не будет требоваться полис обязательного страхования гражданской ответственности. Это касается постановки автомобиля на учет, а также смены его владельца.
Помимо этого, «прежний владелец транспортного средства имеет право обратиться с заявлением о прекращении государственного учета данного транспортного средства» в случае, если договор был заключен на портале госуслуг или удостоверен нотариально. Если же договор заключили в простой письменной форме, то через
В ситуации, когда машину угнали и она находится в розыске, с государственного учета ее могут снять по заявлению владельца. Такая процедура освободит хозяина машины от предоставления работодателю, а также налоговым органам сведений о фактическим отсутствии автомобиля.