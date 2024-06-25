Полис ОСАГО не понадобится при регистрации автомобиля. Законопроект приняли во втором чтении

Полис ОСАГО исключат из перечня обязательных документов при регистрации транспорта. Законопроект с изменениями в закон «О государственной регистрации транспортных средств в Российской Федерации» во втором, основном чтении приняла Госдума 25 июня.



Из текста следует, что полис обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств исключат из перечня документов, необходимых для регистрационных действий с транспортом, касающихся как постановки на государственный учет, так и смены владельца.

