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    Полис ОСАГО не понадобится при регистрации автомобиля. Законопроект приняли во втором чтении

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    Полис ОСАГО исключат из перечня обязательных документов при регистрации транспорта. Законопроект с изменениями в закон «О государственной регистрации транспортных средств в Российской Федерации» во втором, основном чтении приняла Госдума 25 июня.

    Из текста следует, что полис обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств исключат из перечня документов, необходимых для регистрационных действий с транспортом, касающихся как постановки на государственный учет, так и смены владельца.

    Инициатива также предлагает ввести процедуру прекращения регистрации по заявлению владельца похищенного и находящегося в розыске транспортного средства, что избавит от необходимости предоставления в различные инстанции (работодателю, налоговым органам) сведений о фактическом отсутствии автомобиля.

    Документом также предлагается разрешить водителям при продаже снимать машину с учета в ГИБДД сразу, а не через 10 дней после обращения в ведомство.

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