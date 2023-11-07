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    Госдума приняла в первом чтении закон об исключении ОСАГО из обязательных документов при регистрации машины

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    Полис ОСАГО не потребуется в пакете документов при регистрации купленной машины в ГИБДД. Соответствующий законопроект за авторством главы комитета по транспорту Евгения Москвичева Госдума приняла в первом чтении 7 ноября.

    По замыслу законопроекта, покупка машины не означает, что транспортное средство обязательно будет сразу участвовать в дорожном движении. Зарегистрировав автомобиль, новый собственник может длительное время им не пользоваться, поэтому страховка может быть просто не нужна.

    Инициатива также предлагает ввести процедуру прекращения регистрации по заявлению владельца похищенного и находящегося в розыске транспортного средства, что избавит его от необходимости предоставления им в различные инстанции (работодателю, налоговым органам) сведений о фактическом отсутствии у него автомобиля

    В пояснительных материалах отмечается, что сейчас прекращение государственного учета проданного транспортного средства прежний владелец может осуществить по истечении 10 дней с момента продажи.

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