Госдума приняла в первом чтении закон об исключении ОСАГО из обязательных документов при регистрации машины

Полис ОСАГО не потребуется в пакете документов при регистрации купленной машины в ГИБДД. Соответствующий законопроект за авторством главы комитета по транспорту Евгения Москвичева Госдума приняла в первом чтении 7 ноября.



По замыслу законопроекта, покупка машины не означает, что транспортное средство обязательно будет сразу участвовать в дорожном движении. Зарегистрировав автомобиль, новый собственник может длительное время им не пользоваться, поэтому страховка может быть просто не нужна.



Инициатива также предлагает ввести процедуру прекращения регистрации по заявлению владельца похищенного и находящегося в розыске транспортного средства, что избавит его от необходимости предоставления им в различные инстанции (работодателю, налоговым органам) сведений о фактическом отсутствии у него автомобиля

