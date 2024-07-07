Пожар на атакованной БПЛА нефтебазе в станице Ленинградской потушили спустя сутки

Спасатели 7 июля ликвидировали пожар на нефтебазе в станице Ленинградской на Кубани, возникший в ночь с 5 на 6 июля после атаки беспилотников со стороны Украины. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Под удар дронов попала и станица Павловская, где также загорелись цистерны с топливом, однако там, по словам главы Павловского района Романа Парахина, пожарным уже удалось ранее ликвидировать возгорание.

Также незначительные повреждения, по данным штаба, при атаке дронов получила вышка сотовой связи в Ейске — из-за падения обломков аппаратов.

