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    Пожар на атакованной БПЛА нефтебазе в станице Ленинградской потушили спустя сутки

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    Спасатели 7 июля ликвидировали пожар на нефтебазе в станице Ленинградской на Кубани, возникший в ночь с 5 на 6 июля после атаки беспилотников со стороны Украины. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

    Под удар дронов попала и станица Павловская, где также загорелись цистерны с топливом, однако там, по словам главы Павловского района Романа Парахина, пожарным уже удалось ранее ликвидировать возгорание.

    Также незначительные повреждения, по данным штаба, при атаке дронов получила вышка сотовой связи в Ейске — из-за падения обломков аппаратов.

    Сообщений о пострадавших в результате налета БПЛА не поступало.

    Сегодня ночью атаке беспилотников подверглась Воронежская область.

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