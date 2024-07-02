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    Шкваловый ворот и человек, загорающий под ударами ветра. Петербуржцы делятся кадрами непогоды

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    Петербуржцы в соцсетях 2 июля продолжают обсуждать последствия вечернего шторма и делиться впечатляющими фотографиями и видео.

    Перед началом шторма в небе заметили облако, похожее на шкваловый ворот. Это облачный вал, формирующийся на переднем крае грозы, на границе атмосферных фронтов.

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    Один из самых любопытных кадров — человек, лежащий в траве и как будто загорающий в разгар непогоды.

    Из-за того, что на перегоне Разлив — Сестрорецк деревья упали на пути, люди выходили из электрички через кабину машиниста, рассказывают в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «ВКонтакте». Некоторым пассажирам в тот вечер, напомним, пришлось идти пешком по путям. Были задержаны 13 поездов.

    На большинстве фотографий и видео, конечно, упавшие деревья.

    «Фонтанка» подробно рассказывала о шторме, который обрушился на Петербург 1 июля. Известно об одной погибшей женщине в городе и двух пострадавших в Ленобласти.

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