Шкваловый ворот и человек, загорающий под ударами ветра. Петербуржцы делятся кадрами непогоды

Петербуржцы в соцсетях 2 июля продолжают обсуждать последствия вечернего шторма и делиться впечатляющими фотографиями и видео.
Перед началом шторма в небе заметили облако, похожее на шкваловый ворот. Это облачный вал, формирующийся на переднем крае грозы, на границе атмосферных фронтов.
Один из самых любопытных кадров — человек, лежащий в траве и как будто загорающий в разгар непогоды.
Из-за того, что на перегоне Разлив — Сестрорецк деревья упали на пути, люди выходили из электрички через кабину машиниста, рассказывают в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «ВКонтакте». Некоторым пассажирам в тот вечер, напомним, пришлось идти пешком по путям. Были задержаны 13 поездов.
На большинстве фотографий и видео, конечно, упавшие деревья.
«Фонтанка» подробно рассказывала о шторме, который обрушился на Петербург