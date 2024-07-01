Пробило грудную клетку. Две женщины пострадали от упавшего дерева в Гатчинском районе

Две женщины пострадали во время шторма в Гатчинском районе Ленинградской области. Упавшим деревом одной из них переломало кости таза, второй пробило грудную клетку, сообщает 1 июля 47news со ссылкой на комитет здравоохранения региона.



Минувшим вечером в больницу в Гатчине доставили двух женщин, пострадавших при падении дерева. У 65-летней оказались сломаны кости таза и кости лица, у второй, 30-летней, упавший сук пробил грудную клетку. Обе после операций находятся в реанимации в стабильно тяжелом состоянии.

По данным районной администрации, в больницу обратились около десяти человек. Район сильно пострадал в результате непогоды, отметили чиновники.