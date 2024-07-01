Это шторм: посмотрите, как заливает Петербург - онлайн

До Петербурга добрался штормовой фронт. Улицы заливает водой, зонты выворачивает наизнанку, в небе сверкают молнии, а аэропорт Пулково перестал выпускать и принимать самолеты. Смотрите на разгул стихии прямо сейчас.
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ДТП И ЧП СПб
А вот это уже не шутки! В Невском районе из-за урагана упал строительный кран. О пострадавших на данный момент не сообщалось.
ФК "Зенит"
Прямо сейчас «Зенит»-2 играет со «Спартаком»-2. Точнее, преодолевает. Даже сумка-холодильник выскочила на поле, решив, что теперь она — футбольный мяч.
На проспекте Обуховской Обороны, у дома 30, дерево так удивилось происходящему, что прилегло поперек проезжей части. И провода с собой прихватило.
Порывы ветра на Центральном участке ЗСД достигают 31 метра в секунду, — сообщает пресс-служба ЗСД.
Скорость снижена до 60 километров в час. Водителей просят не пренебрегать предписаниями табло и знаков переменной информации.
Автомобилисты, держитесь!