Это шторм: посмотрите, как заливает Петербург - онлайн

До Петербурга добрался штормовой фронт. Улицы заливает водой, зонты выворачивает наизнанку, в небе сверкают молнии, а аэропорт Пулково перестал выпускать и принимать самолеты. Смотрите на разгул стихии прямо сейчас.





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