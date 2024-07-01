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    Стихия в Петербурге, рухнул кран

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    Это шторм: посмотрите, как заливает Петербург - онлайн

    В Петербурге начался обещанный синоптиками ливень

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    1 комментарий

    До Петербурга добрался штормовой фронт. Улицы заливает водой, зонты выворачивает наизнанку, в небе сверкают молнии, а аэропорт Пулково перестал выпускать и принимать самолеты. Смотрите на разгул стихии прямо сейчас.


    Попали в эпицентр стихии? Присылайте свои фото и видео в наш телеграм-канал в комментарии под постом о начале ливня или на почту mail@fontanka.ru.

    Фото: "Фонтанка.ру"
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    ДТП И ЧП СПб

    А вот это уже не шутки! В Невском районе из-за урагана упал строительный кран. О пострадавших на данный момент не сообщалось.

    Фото: "Фонтанка.ру"
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    ФК "Зенит"

    Прямо сейчас «Зенит»-2 играет со «Спартаком»-2. Точнее, преодолевает. Даже сумка-холодильник выскочила на поле, решив, что теперь она — футбольный мяч.

    Фото: "Фонтанка.ру"
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    Фото: "Фонтанка.ру"

    На проспекте Обуховской Обороны, у дома 30, дерево так удивилось происходящему, что прилегло поперек проезжей части. И провода с собой прихватило.

    Фото: "Фонтанка.ру"
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    Порывы ветра на Центральном участке ЗСД достигают 31 метра в секунду, — сообщает пресс-служба ЗСД.

    Скорость снижена до 60 километров в час. Водителей просят не пренебрегать предписаниями табло и знаков переменной информации.

    Автомобилисты, держитесь!

    Фото: "Фонтанка.ру"

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