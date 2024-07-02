Из-за шторма задержали 13 поездов. Движение восстанавливается

Непогода вмешалась в расписание поездов на участке Витебского направления Октябрьской железной дороги. С задержками идут как пригородные, так и международные составы.



Как рассказали «Фонтанке» в пресс-службе ОЖД 1 июля, вышли из расписания 13 поездов. Задержки составляют от одного до трех часов. Поезда между Псковом и Петрозаводском продолжают движение. Часть задержанных петербургских электричек прибыла в пункт назначения.

В Северо-Западной транспортной прокуратуре уточнили, что контролируют ситуацию. Неисправность контактной сети устранена, движение поездов восстановлено.