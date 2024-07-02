    Сейчас

    +18˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +18˚C

    Облачно, Без осадков

    Ощущается как 17

    4 м/с, зап

    752мм

    84%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd87.3eur93.96
    ТЕМА ДНЯ

    Стихия в Петербурге, рухнул кран

    Из-за шторма задержали 13 поездов. Движение восстанавливается

    1327
    обсудить

    Непогода вмешалась в расписание поездов на участке Витебского направления Октябрьской железной дороги. С задержками идут как пригородные, так и международные составы.

    Как рассказали «Фонтанке» в пресс-службе ОЖД 1 июля, вышли из расписания 13 поездов. Задержки составляют от одного до трех часов. Поезда между Псковом и Петрозаводском продолжают движение. Часть задержанных петербургских электричек прибыла в пункт назначения.

    В Северо-Западной транспортной прокуратуре уточнили, что контролируют ситуацию. Неисправность контактной сети устранена, движение поездов восстановлено.

    Из-за шторма электрички застряли на путях под Петербургам. Некоторым пассажирам пришлось идти пешком по путям. Под Гатчиной тушили вагон грузового поезда, что также повлияло на расписание.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close