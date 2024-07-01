Под Гатчиной горел вагон грузового поезда. Задержаны шесть электричек из Петербурга

Возгорание произошло в вагоне грузового поезда на станции Верево в Гатчинском районе Ленобласти. С огнем быстро справились, но расписание поездов сбилось.



Как рассказали «Фонтанке» в пресс-службе Октябрьской железной дороги, 1 июля в 17:26 со станции Верево поступило сообщение о пожаре в вагоне. К месту происшествия направили пожарный поезд из Гатчины. Возгорание ликвидировано, пострадавших нет.

Из-за пожара на 1,5 часа задержаны шесть поездов из Петербурга в Сиверскую и Лугу.