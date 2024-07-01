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    ТЕМА ДНЯ

    Стихия в Петербурге, рухнул кран

    Под Гатчиной горел вагон грузового поезда. Задержаны шесть электричек из Петербурга

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    Возгорание произошло в вагоне грузового поезда на станции Верево в Гатчинском районе Ленобласти. С огнем быстро справились, но расписание поездов сбилось.

    Как рассказали «Фонтанке» в пресс-службе Октябрьской железной дороги, 1 июля в 17:26 со станции Верево поступило сообщение о пожаре в вагоне. К месту происшествия направили пожарный поезд из Гатчины. Возгорание ликвидировано, пострадавших нет.

    Из-за пожара на 1,5 часа задержаны шесть поездов из Петербурга в Сиверскую и Лугу.

    В ОЖД добавили, что на участке Шоссейная — Предпортовая по техническим причинам произошел сбой в движении пригородных поездов. Более чем на два часа задерживаются поезда из Луги в Санкт-Петербург (№ 6124 и № 6128) и электричка Строганово — Санкт-Петербург.

    У Лавриков и под Сестрорецком пассажиры застряли в электричках и после продолжительного ожидания решили идти пешком.

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