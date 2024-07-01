Под Гатчиной горел вагон грузового поезда. Задержаны шесть электричек из Петербурга

Возгорание произошло в вагоне грузового поезда на станции Верево в Гатчинском районе Ленобласти. С огнем быстро справились, но расписание поездов сбилось.
Как рассказали «Фонтанке» в пресс-службе Октябрьской железной дороги, 1 июля в 17:26 со станции Верево поступило сообщение о пожаре в вагоне. К месту происшествия направили пожарный поезд из Гатчины. Возгорание ликвидировано, пострадавших нет.
Из-за пожара на
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