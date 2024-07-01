Жара возвращается в Петербург на один день. Перелом погоды ждите днём

Сложная, но интересная погода ждёт Петербург 1 июля.
По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», днем в городе облачно с прояснениями, кратковременные дожди, местами грозы, ливни, град. Ветер южный, юго-западный умеренный, при грозе порывы сильного. Температура воздуха достигнет
Сегодня регион попадёт под влияние теплого сектора циклона с центром над югом Финляндии, который вернёт
Завтра, 2 июля, кратковременные дожди, местами грозы и ливни, и уже не жарко: