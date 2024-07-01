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    Жара возвращается в Петербург на один день. Перелом погоды ждите днём

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    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
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    Сложная, но интересная погода ждёт Петербург 1 июля.

    По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», днем в городе облачно с прояснениями, кратковременные дожди, местами грозы, ливни, град. Ветер южный, юго-западный умеренный, при грозе порывы сильного. Температура воздуха достигнет 30–32 градусов, в прибрежных районах 27.

    Сегодня регион попадёт под влияние теплого сектора циклона с центром над югом Финляндии, который вернёт 30-градусную жару. Однако уже во второй половине дня скажется влияние приближающегося с запада холодного атмосферного фронта. Он станет причиной кратковременных дождей ливневого характера, принесёт грозы, местами сильные с градом и порывистым ветром, и понизит температуру. Атмосферное давление будет падать и составит 749 мм рт. ст., что ниже нормы, сообщает центр «ФОБОС».

    Завтра, 2 июля, кратковременные дожди, местами грозы и ливни, и уже не жарко: 21–23 градуса. А в среду снова осадки и всего 19–21 градус.

    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

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