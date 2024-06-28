«Ничего не меняется»: Песков прокомментировал выборы новых лидеров ЕС

Новые кадровые назначения в главных институтах Евросоюза не сулят нормализации отношений между Москвой и Брюсселем. Такое заявление сделал 28 июня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Отвечая на вопрос о результатах голосования Евросовета, представитель Кремля отметил, что они не принесут позитивных перемен в отношениях с РФ.
Так, по его словам, Урсула фон дер Ляйен, переизбранная на пост президента Европейской комиссии, «не демонстрировала до сих пор дипломатических наклонностей и хорошо известна <…> русофобскими заявлениями» (цитата по «Ведомостям»).
«Так мы ее и знаем, так мы ее и помним. В этом плане ничего не меняется», — заявил Песков.
Как ранее писала «Фонтанка», лидеры стран Евросоюза на саммите в Брюсселе проголосовали за кандидатов на посты руководителей главных институтов блока: председателем Еврокомиссии остается Урсула фон дер Ляйен, Европейский совет возглавит бывший премьер-министр Португалии Антониу Кошта, а премьер-министр Эстонии Кая Каллас станет верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности.