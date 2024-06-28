«Ничего не меняется»: Песков прокомментировал выборы новых лидеров ЕС

Новые кадровые назначения в главных институтах Евросоюза не сулят нормализации отношений между Москвой и Брюсселем. Такое заявление сделал 28 июня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Отвечая на вопрос о результатах голосования Евросовета, представитель Кремля отметил, что они не принесут позитивных перемен в отношениях с РФ.

Так, по его словам, Урсула фон дер Ляйен, переизбранная на пост президента Европейской комиссии, «не демонстрировала до сих пор дипломатических наклонностей и хорошо известна <…> русофобскими заявлениями» (цитата по «Ведомостям»).