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    «Ничего не меняется»: Песков прокомментировал выборы новых лидеров ЕС

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    Новые кадровые назначения в главных институтах Евросоюза не сулят нормализации отношений между Москвой и Брюсселем. Такое заявление сделал 28 июня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Отвечая на вопрос о результатах голосования Евросовета, представитель Кремля отметил, что они не принесут позитивных перемен в отношениях с РФ.

    Так, по его словам, Урсула фон дер Ляйен, переизбранная на пост президента Европейской комиссии, «не демонстрировала до сих пор дипломатических наклонностей и хорошо известна <…> русофобскими заявлениями» (цитата по «Ведомостям»).

    «Так мы ее и знаем, так мы ее и помним. В этом плане ничего не меняется», — заявил Песков.

    Как ранее писала «Фонтанка», лидеры стран Евросоюза на саммите в Брюсселе проголосовали за кандидатов на посты руководителей главных институтов блока: председателем Еврокомиссии остается Урсула фон дер Ляйен, Европейский совет возглавит бывший премьер-министр Португалии Антониу Кошта, а премьер-министр Эстонии Кая Каллас станет верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности.

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