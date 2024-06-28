Куда пойти 28–30 июня: «Алые паруса», VK Fest, «ЭтоЭтно», «Ассоциации» в Царском Селе

Фото: Андрей Бок / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





В последние выходные июня город кипит: звёзды разных жанров дают концерты буквально каждый день, и центр, и окраины стали местом притяжения благодаря крупнейшим фестивалям лета, а в музеях открылись новые выставки.

Актуальное «Алые паруса» — в центре города

28–29 июня, 6+

Хедлайнером праздника на Дворцовой станет популярный российский рэп-исполнитель МОТ, также в числе выступающих — Люся Чеботина, Ваня Дмитриенко, IOWA, Алсу, ST и Amirchik, Тося Чайкина. Но концертная программа доступна только для выпускников. Главное же событие праздника — пиротехническое шоу с проходом корабля с алыми парусами по Неве — могут увидеть все желающие, правда, издалека — доступ к набережным, с которых можно удобно следить за движением брига, заранее закроют для всех, кроме самих выпускников. Посмотреть, как в 00:40 бриг «Россия» войдёт в акваторию Невы под вспышки салюта и в лучах света, всем остальным получится с онлайн-камер, по телевизору или из видового ресторана.



«Флагшток» закружат четыре стихии 29 июня, 22:00, 18+



Фото: фрагмент афиши Поделиться Поделиться





Фестиваль Odyssey, объединяющий художественные усилия разных артистов и студий, в субботу пройдёт в общественном пространстве «Флагшток». На берегу Финского залива начнётся большое шоу: диджей Biicla совместно с продакшн-студией SILA SVETA презентует новый альбом HYPER HOUSE и отправит присутствующих в мир стихий. Первым под музыку начнет танцевать огонь, вода претворится в свет, ветер закружится в гипнотических образах, а земля станет подиумом для выступающего артиста.



Оперы из Китая, ДиДюЛя и якутские мотивы — на «ЭтоЭтно» 29 и 30 июня, 0+



Фото: предоставлено организаторами Поделиться Поделиться





Территория Кронверкского пролива Петропавловской крепости в этот уик-энд на два дня станет музыкальной площадкой. На шестом международном фестивале этнической музыки «ЭтоЭтно» выступят гитарист-виртуоз ДиДюЛя, сербский трубач Марко Маркович, фолк-коллектив «Отава Ё», якутская певица Валентина Романова-Чыскыырай, которая смело миксует джаз, рок и древние народные якутские песни. Гостями смотра стали исполнители не только из России, но и из других стран: среди прочих на сцену поднимутся оперная певица из Китая Пэн ИньЛай. Вход на «ЭтоЭтно» свободный для всех.



VK Fest собрал в Петербурге лучших 29 и 30 июня, 0+



Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Поколесив по стране, VK Fest наконец вернулся в родной Петербург. Уже традиционно в парке 300-летия специально для фестиваля выстроили три сцены — синюю, белую и фиолетовую, — на которых выступят десятки артистов. Среди хедлайнеров этого года — Дима Билан, Баста, Pompeya, МОТ и Элджей. На всей территории парка — на аллеях, газонах, у пляжа — возникнут тематические шатры и площадки, где оба дня будут проходить конкурсы, фан-встречи со знаменитостями, лекции и т.д. В программе активностей VK Fest’а есть и танцы, и шашки с роботом, и масштабные VR-лабиринты. Будет громко и очень ярко.



В музеях Русский музей познакомит с мастером «сурового стиля» До 27 августа, 0+



Фото: предоставлено организаторами Поделиться Поделиться





В Корпусе Бенуа открылась выставка «Виктор Иванов. К 100-летию со дня рождения», посвящённая творчеству советского и российского художника-живописца. Иванов — мастер эпохи «сурового стиля», которого прославили образы героев-крестьян, рабочих, и в целом тех людей, которых не могут сломить трудности. Русский музей представляет девять живописных произведений мастера, написанных в разные периоды его жизни и творчества.



Малоизученная история — в особняке Румянцева До 27 августа, 0+



Союзные (Северные) конвои и ленд-лиз 1941–1945 гг. Фото: предоставлено пресс-службой ГМИ СПб Поделиться Поделиться





Выставка, рассказывающая о работе арктических конвоев во время Великой Отечественной войны стала доступна посетителям в особняке Румянцева. Через архивные документы и кадры кураторы знакомят зрителей с не самой известной темой, связанной с военной историей. Так называемые Арктические формирования, Северные конвои, доставляли в СССР грузы от союзников и часто попадали в самую гущу событий: отбивались от фашистских эскадр и продолжали путь. Кураторы собрали материалы о секретной операции «Бенедикт», решили подробно рассказать о том, как Северные конвои с воздуха защищали пилоты, и познакомить с воспоминаниями непосредственных участников событий. Всего на экспозиции «Союзные (Северные) конвои и ленд-лиз 1941–1945 годов» собрали больше 150 уникальных артефактов.



Театральное «Мастерская Брусникина» привезла театральный «сторителлинг» в «Летний театр» 28–29 июня, 20:00, 30 июня, 18:00, 16+

В «Летнем театре» Новой Голландии независимый театр «Мастерская Брусникина» покажет сразу три постановки. В пятницу в программе — остросюжетный биографический спектакль о жизни и подвигах Александра Невского «С.А.Н.Я.», в субботу — «ВИЙ» в форме «театрально-музыкального перформанса в жанре хип-хоп по мотивам Гоголя». Серию выступлений завершит спектакль «Хорошо, что я такой», созданный «брусникинцами» совместно с коллегами из театра «Практика». У творческой команды получилось создать терапевтический спектакль-концерт из притч о взрослении, самоопределении и принятии, поиске своего пути и бескорыстной любви.

«Разделённый» спектакль покажет связь на расстоянии 28 июня, 20:00, 18+

На площадке «Скороход» «Такой театр» представляет спектакль «Близкие люди» — историю о связи, которую мы порой ощущаем, общаясь с собеседником в интернете. Чтобы показать разделенность героев во времени и пространстве, подчеркнуть невозможность быть рядом, команда театра прибегла к нестандартному ходу. Спектакль будут одновременно играть в двух городах, Петербурге и Москве, а взаимодействие артистов будет происходить по видеосвязи. «Это антология взаимоотношений на расстоянии, рассказанная словно в двух измерениях: «здесь» и «там», где доступно лишь щемящее чувство пустоты от созерцания цифрового образа», — говорит о материале автор пьесы-первоисточника Дмитрий Ретих.



Мариинский театр представляет «Ариадну на Наксосе» 29 июня, 13:00 и 20:00, 6+

К 160-летию со дня рождения немецкого композитора Рихарда Штрауса Мариинский театр представляет его «Ариадну на Наксосе» — сложную, редкую, «но невероятно интересную» оперу со сложнейшими декорациями. Зрители увидят спектакль в спектакле, ведь постановка рассказывает о домашнем театре богатого малообразованного господина, где звучат опера и драма, а серьезное и смешное соседствуют по воле случая. Можно сказать, что весь спектакль был задуман как изящная шутка над театром, которая переносит свидетелей в мир закулисья.

«Балет. Снегурочка» — шаманизм и танцы в спортивных костюмах 28 и 29 июня, 20:00, 16+

Двенадцать сцен актуального русского народного танца в спортивных костюмах стали основой спектакля «Балет. Снегурочка». Показ Социально-художественного театра в пятницу и субботу пройдёт в Чёрном зале Новой сцены Александринского театра. Происходящее в первую очередь перформанс и исследование: исполнителями всех партий стали драматические актёры, а не профессиональные танцовщики. Хореограф Александр Челидзе попробовал соединить элементы русского сценического танца и современной стилистики в единый «шаманский сказ», высказывание об инаковости и одновременно — подчинении правилам. Зрителям предстоит сделать выбор: на входе им выдадут наушники и передатчики с несколькими каналами, чтобы каждый сам нашёл для себя «идеальное» звуковое сопровождение. Из вариантов: музыка, написанная специально для спектакля по мотивам произведения Чайковского, ритмизированный манифест-инструкция к танцу и вербатимы об идеальном государстве. Четвёртая опция — снять наушники и погрузиться в «живой» звук.



Театр им. Ленсовета обратился к чеховской прозе 28–30 июня, 19:00, 16+

Попробовать разгадать тайну чеховского юмора решили в Театре им. Ленсовета в постановке «Чехов. Хочется жить!» режиссера Анджея Бубеня. Актёры на глазах зрителя буквально разберут на кусочки рассказы писателя и найдут в них отражение собственной жизни. Всё ради того, чтобы найти «лекарство от беспомощности, безнадёжности и безысходности» и «увидеть себя смешными до боли — настоящими».



«Легенда» покажет «Ошибки молодости» 30 июня, 19:15, 12+

Новый спектакль в театре «Легенда» называют «Ленинградской комедией». В «Ошибках молодости» главная героиня приедет в город поступать в институт и случайно окажется в доме совершенно чужих людей. Всё будет спокойно до момента, пока не выяснится, что люди, которые её приютили, связаны с начинающей актрисой сильнее, чем можно себе представить. Ответом на все вопросы станут истории прошлого.



«Глубинная красота» — в «Ассоциациях» 30 июня, 0+



Фото: Руслан Шамуков / предоставлено организаторами Поделиться Поделиться





«Много глубинной русской красоты» приготовили участники театрализованного дефиле «Ассоциации» в музее-заповеднике «Царское Село». Специальные коллекции для показов подготовили петербургские модельеры Татьяна Парфенова, Лилия Киселенко и Стас Лопаткин. К ним присоединились дизайнер концептуального бренда одежды Русского Севера Саша Гапанович и другие молодые модельеры. Тема шоу — «Пушкин. Вечная классика», и обыгрывать её поручили известному театральному режиссёру и продюсеру Виктору Крамеру.



Узнать и увидеть новое Фестиваль татуировки — в «А2» 29 и 30 июня, 11:00, 18+



Фото: афиша фестиваля Поделиться Поделиться





Клуб «А2» в этот уик-энд на два дня станет меккой для лучших татуировщиков страны. Больше чем на ста стендах мастера представят свои работы в разных стилистиках и обменяются опытом, поговорят о техниках нанесения рисунка и безопасности клиентов. Помимо прочего на фестивале татуировки мастера будут рисовать эскизы и переносить их на кожу в реальном времени.



«Хулиганский фестиваль» откроет окна в другой мир 30 июня, 10:00, 3+

Шоу во дворе от проекта «Пакитан» Упсала-Цирка, чтение сказок Роальда Даля в праздничных колпаках, викторина про Шоколадную фабрику Вилли Вонки и множество других развлечений дети и их родители найдут в воскресенье на Cake&Children Fest в одном из живописных дворов Петроградки. «Хулиганства и злостные каверзы» владельцы кафе, которое находится там же, организовали вместе с друзьями: издательствами, музеем Академии художеств. Для участия в празднике нужно купить билеты.



Послушать музыку «Дивертисмент» исполнит Вивальди по-новому 28 июня, 20:00, 12+

В залах Екатерининского собрания в эту пятницу камерный оркестр «Дивертисмент» исполнит программу «PRO Вивальди». Прозвучат «Времена года» — четыре сонета для высокого голоса и струнных на стихи Антонио Вивальди и «Времена года Вивальди Recomposed», переосмысленные современным композитором Максом Рихтером.

Гатчина принимает «Оперетта-парк» 28–30 июня, 12+

Озорной водевиль «Тук-Тук», музыкальная фантазия «Граф Люксембург» и гала-концерт с участием звезд европейской сцены, чьи имена пока держатся в тайне: такова программа фестиваля «Оперетта-парк» в Гатчине. К выходным на Серебряном лугу за Гатчинским дворцом появятся большая сценическая площадка и зрительский амфитеатр. В планах артистов на завершающий концерт фестиваля— устроить музыкальный калейдоскоп, в котором «Сильва» и «Веселая вдова», «Мистер Икс» и «Летучая мышь» прозвучат вместе с неожиданными образцами жанра. Все спектакли представят артисты Театра музыкальной комедии. Для входа нужно купить билет на понравившийся вечер.





Известный карильонист — в «Музыке над городом» 30 июня, 19:00, 0+



Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Карильонный фестиваль «Музыка над городом» продолжается выступлением звёзд жанра: в воскресенье на Соборной площади Петропавловской крепости пройдёт концерт одного из крупнейших карильонистов мира, почетного директора Королевской школы карильона города Мехелен Йозефа Виллема Хаазена. Именно по его инициативе взамен утраченного карильона в Петропавловском соборе в 2001 году был создан и установлен новый. Карильон — уникальный инструмент, состоящий из колоколов. В России таких всего три.



На экранах «Клуб Зеро» — тайны в стенах школы С 27 июня, 16+



Фото: кадр / Киноафиша Трейлеры / YouTube Поделиться Поделиться





В кино вышла лента австрийского режиссера Джессики Хауснер «Клуб Зеро» , впервые показанная на 76-м Каннском кинофестивале. Миа Васиковска играет преподавательницу частной элитной школы. Женщина учит детей осознанному потреблению и питанию, и вскоре ученики основывают тайный клуб для «верующих». Из школьной комедии фильм превращается в триллер об идеологических манипуляциях и фанатизме.

Кевин Костнер начинает вестерн-сагу в «Горизонтах» С 27 июня, 18+



«Горизонты»: Часть 1» — новая сага о Диком Западе и переселенцах. Режиссером, продюсером и соавтором сценария стал Кевин Костнер, получивший «Оскар» за «Танцующего с волками». Прописывать новый мир на бумаге Костнер начал ещё в 1988 году. Ради «Горизонтов» — своего самого масштабного детища — режиссёр оставил съёмки в уже успешных проектах и заложил часть имущества. Как видно из названия, у картины будет продолжение, события растянутся больше чем на десятилетие — с 1859-го по 1865 год, и последует за множеством семейств переселенцев на Дикий Запад, которым придётся преодолевать тяготы пути, непогоду, нападения бандитов и апачей на пути к Тихому океану и к лучшей жизни.

«Космический ромком» уже в прокате С 27 июня, 16+



Фото: кадр из фильма Поделиться Поделиться





На экранах — «космический ромком» режиссёра Кристиана Меркадо о двух астронавтах, которые летят в неисправном шаттле без надежды на спасение. В такой ситуации персонажам Энтони Маки и Зои Чао нужно решить, остаться ли просто друзьями или решиться на нечто большее. «Ты просто космос» — в первую очередь комедийная любовная история.

Новый фильм от автора «Доктора Кто» покажет гонки и трагедии С 27 июня, 18+



Фото: кадр из фильма Поделиться Поделиться





В прокат выходит криминальный боевик британского режиссера Джейми Чайлдса «Драйвер». До этого Чайлдс работал над сериалами «Доктор Кто», «Песочный человек» и «Темные начала». В его новой работе в центре сюжета оказывается бывший военный, чемпион по мотокроссу Джек, который решает переправить через границу контрабандный груз, чтобы заработать и помочь брату. Однако в какой-то момент всё идёт не по плану.

Ольга Минеева, специально для «Фонтанки.ру»

