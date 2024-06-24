«Такой театр» выпускает спектакль об интернете и отношениях на расстоянии

27 и 28 июня на площадке «Скороход» пройдут премьерные показы спектакля «Такого театра» «Близкие люди» по пьесе Дмитрия Ретиха. В основе спектакля — история об иллюзорной близости, создаваемой людьми с помощью интернета и соцсетей.
Версия Татьяны Вайнштейн станет первым сценическим воплощением пьесы. Цифровая реальность предлагает своим пользователям невозможное, настоящее чудо — преодолеть пространство и время и оказаться рядом с дорогим сердцу человеком. Однако, бесконечный человекозаменитель — по своей сути плацебо, не закрывающее реальной потребности в человеческом тепле и участии. Имитированное присутствие человека лишь еще больше заставляет чувствовать свое одиночество. Эта вынужденная разорванность человеческих связей показана сценически: спектакль будут одновременно играть в двух городах, Петербурге и Москве, а взаимодействие артистов будет происходить по видеосвязи.
Дмитрий Ретих о своей пьесе: ««Близкие люди» — это антология взаимоотношений на расстоянии, рассказанная словно в двух измерениях: «здесь» и «там», где доступно лишь щемящее чувство пустоты от созерцания цифрового образа близкого человека, к которому нельзя прикоснуться, обнять, услышать живой голос».
Спектакль «Близкие люди» станет совместной работой «Такого театра» и компании Part Academy, художественным руководителем которой является Татьяна Вайнштейн. Предыдущим опытом совместной работы «Такого театра» и Part Academy стал спектакль «Декабристки».
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Арина Хек