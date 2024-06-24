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    Фестиваль Odyssey пройдет совместно с Biicla и SILA SVETA

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    В общественном пространстве «Флагшток», который находится на берегу Финского залива, 29 июня пройдет фестиваль Odyssey, объединяющий художественные усилия разных артистов и студий. На мероприятии слушателей ждет коллаборация диджея Biicla со студией стейдж-дизайна SILA SVETA. 18+

    Фото: фрагмент афиши
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    На предстоящем мультимедийном шоу диджей Biicla совместно с продакшн-студией SILA SVETA презентует новый альбом HYPER HOUSE, который готовился в течение трех лет. В этой работе героем является сам слушатель, погружающийся в бурный поток хаус-рейва.

    Шоу будет представлять собой движение четырех природных сил, где под звуки house начнет танцевать огонь, вода претворится в свет, ветер закружится в гипнотических образах, а земля станет подиумом для выступающего артиста. На концерте прозвучат Gas (4.21), MAKING NEW и MISS YA, вошедшие в HYPER HOUSE и издававшиеся до этого в качестве синглов.

    Общественное пространство «Флагшток» открылось летом 2022 года на берегу Финского залива в шаговой доступности от станции метро «Зенит».

    Кирилл Самунин

    Фото: фрагмент афиши

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