Музыка над городом: в Петербурге вновь пройдет карильонный фестиваль

C 23 июня по 9 июля в сердце Петербурга, на Соборной площади Петропавловской крепости, пройдет карильонный фестиваль «Музыка над городом». Откроет фестиваль один из крупнейших карильонистов мира, почетный директор Королевской школы карильона города Мехелен, профессор факультета искусств СПбГУ, композитор Йозеф Виллем Хаазен (Мехелен, Бельгия). Также на фестивале выступят исполнители из России и Белорусии. Вход свободный. 0+
Карильон, который был в 2001 году установлен на Петропавловском соборе взамен утраченного, был создан по инициативе Государственного музея истории Санкт-Петербурга и Йозефа Виллема Хаазена. Создавала его, а также осуществляла его установку и настройку Королевская литейная мастерская «Petit & Fritsen» из Нидерландов. Карильон состоит из 51 колокола и звучит в диапазоне четырех октав. Самый большой колокол весит 3075 кг, самый маленький — 10 кг.
Выступление Йозефа Хаазена кроме открытия можно будет послушать еще дважды — 30 июня и 4 июля (в этот день ему будут помогать студенты карильонного класса СПбГУ). 24 июня выступит Ирина Козлова, 25 июня — Мария Лобецкая, 26 июня — Галина Ельшаева. Июль начнется с выступления Елизаветы Морозовой и Вероники Богданович-Язвинской из Белоруссии, 2 июля состоится концерт памяти Елизаветы Рулëвой. Олеся Ростовская выступит дважды — 3 и 7 июля, 5 июля играет Тимур Халиуллин, 8 июля — Надежда Волненко. 9 июля состоится закрытие фестиваля, прозвучит программа «Карильон и звоны русской традиции».
Начало всех концертов в 19:00. Продолжительность 1час 15 мин. — 1час 25 мин.
Подробности и изменения в программе ищите на сайте Музея истории Санкт-Петербурга.